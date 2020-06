Tra il lusso e le promozioni: le soluzioni del web

Dai retailer ai luxury brand, passando per i servizi: il web a favore degli utenti

Il commercio elettronico, in Italia e nel resto del mondo, sta raggiungendo dei livelli di popolarità e diffusione davvero alti. Si tratta di un atteggiamento che coinvolge anche la sfera del divertimento e dell’entertainment, e dunque dell’adesione ai servizi per mezzo web, a partire dai contenuti proposti in streaming (da Netflix a Disney +).

I dati di settore connessi all’e-commerce, in linea generale, sono piuttosto chiari: in Italia, nel 2019, è stato stimato infatti un fatturato pari a 35 miliardi di euro, con un aumento, in termini di percentuali, del 30 per cento, il più alto negli ultimi 5 anni di riferimento, almeno secondo i dati divulgati da E-Commerce Foundation.

Gli ambiti di maggiore interesse sembrano essere, stando alle ricerche stesse, quello dell’elettronica, degli arredamenti, della moda, e dei giocattoli.

Si tratta di settori commerciali che coinvolgono sia la sfera dei luxury brand che quella delle piattaforme di vendita a prezzi più popolari.

Insomma, da Zalando a Prada, da Ikea all’arredamento “su misura”, ormai il web è divenuto una cassa di divulgazione e risonanza indispensabile agli utenti di ogni tipo, indipendentemente dalle singole esigenze e dalla personale disponibilità di spesa.

Con tanto di tutorial che spiegano, ad esempio, come realizzare un perfetto arredamento in stile “shabby chic”, senza sperperare un patrimonio.

Da un lato, infatti, Internet ha trasmesso un’idea di personalizzazione delle esigenze – estesa a qualunque settore – mentre dall’altro ha promosso una politica dei prezzi fatta anche di confronti e di comparazioni, oltre che di ricerca di informazioni sui vari servizi, come la velocità delle spedizioni e la ricchezza delle offerte.

Si tratta, inevitabilmente, di una tendenza che ha coinvolto anche la sfera dell’adesione ai servizi per mezzo web, come ad esempio quelli di intrattenimento.

Si pensi, ad esempio, al mondo del cinema. Se non tutti hanno infatti disponibilità economiche per abbonarsi agli spettacoli cinematografici – magari prenotando una poltrona vip – è pur vero che Internet viene incontro al desiderio di intrattenimento delle persone, con

le quali propongono contenuti aggiornati e, talvolta, in anteprima televisiva.

Altra esperienza importante, in tal senso, è quella connessa al mondo del gioco da casinò, settore di spicco per l’economia italiana. Se, ad esempio, i palazzi storici dei casinò, come quello di Sanremo, hanno favorito nello scorso anno un deciso incremento del turismo locale, nonché incassi milionari (34,7 milioni di euro nel terzo trimestre del 2019, solo per il casinò sanremese), pur vero è che non tutti – indipendentemente dalle recenti restrizioni dovute all’attuale emergenza sanitaria internazionale – hanno la possibilità di spostarsi in Italia e nel mondo, per far tappa nei luoghi storici del gioco. Anche in questo caso pare che l’online venga incontro agli utenti interessati al settore (che sono stati del resto il 12,4 per cento in più, soltanto tra il 2018 e il 2019), grazie anche all’impatto del web e dei casinò online con bonus, i quali, a seconda degli operatori, propongono prove gratuite, offerte di benvenuto e promozioni senza deposito.

Che dire, poi, del mondo della musica?

Magari, anche in questo caso, non tutti hanno – in generale e indipendentemente dalla peculiarità del periodo in questione – la possibilità di acquistare a prezzo pieno i cd dell’ultimo momento – nonostante le diverse offerte degli store – oppure di spostarsi per seguire i concerti del proprio idolo musicale.

La gran parte degli utenti, del resto, accede al web proprio per ascoltare contenuti musicali e hit dell’ultimo momento, come testimonia il successo di certe piattaforme quali, ad esempio, Spotify e Google Play Music.