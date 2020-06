TOUR: Un “patto” per il Turismo ​#vienimiatrovare

Parte il 25 Giugno da Piazza del Campidoglio in Roma e si concluderà sempre a Roma il 30 luglio 2020 saremo presenti in 9 regioni d’Italia (Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise, Abruzzo) e più di 100 piazze.

Il TOUR promosso dalla prima Associazione Nazionale della strutture extralberghiere prevede il giro di 9 Regioni d’Italia ed ha lo scopo di sviluppare sinergie con le Amministratori Locali assieme a tutti i referenti territoriali dell’ASSTRI. L’Italia è ad punto di svolta.

“E’ giunto il momento di sviluppare un vero e proprio “ patto per il turismo ”, ne siamo tutti consapevoli, ma noi, fra i primi, abbiamo acceso i fari e i motori della speranza, perché crediamo nelle nostre professioni e siamo certi che il rilancio del Paese passi dalla consapevolezza che il Territorio è l’unico bene da implementare. La proprietà privata immobiliare, così come quella pubblica, l’unico bene da preservare e riqualificare per il rilancio di un’offerta turistica, accogliente e dignitosa. E’ per questo che chiediamo ai territori di stringere un accordo, con il tessuto economico e gli enti locali, finalizzato alla creazione di una rete di addetti ai lavori, e alla pianificazione del rilancio delle attività correlate al sistema dell’accoglienza, soprattutto quelle legate al comparto turistico”,

spiega Edoardo Lo Foco, direttore generale dell’associazione.

ASSTRI si sta facendo portavoce di questa istanza e con proprie risorse investe per raccogliere la sfida più importante in un momento estremamente difficile per il nostro Paese. Attraverso la connessione di professionalità lavoriamo allo scopo di creare una rete unitaria di operatori del turismo extralberghiero, certi che a partire da questo momento, potremmo cominciare a scrivere una nuova storia.

Agli amministratori locali chiediamo di metterci a disposizione una piazza o più semplicemente un punto di incontro, per poter divulgare la nostra esperienza ed il nostro background, agli operatori del Settore chiediamo di venirci ad incontrare per uno scambio di vedute ed una ipotesi di collaborazione nazionale e transnazionale.

Alle associazioni di categoria chiediamo di sostenerci, perché il Turismo non è solo una sfida per chi offre un posto letto ma un’opportunità di crescita Culturale ed Economica per l’intero Paese e per il nostro stupendo territorio.​

Ai Sindaci, ai presidenti di Provincia e di Regione, chiediamo di credere in quella che può diventare una sfida di rinascita coordinata, e stabile, per gli interi territori che compongono questo variegato Paese.

ASSTRI è la prima Associazione di categoria del settore; rappresenta il comparto e gli operatori delle strutture extralberghiere, ne tutela le loro esigenze e le proposte di ogni imprenditore nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali. Rappresenta ogni imprenditore associato, tutelando i loro diritti e gli interessi in tutte le sedi appropriate, nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e Private, con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni Politiche, Sociali ed Economiche, sia a livello regionale che territoriale. Nasce dalla necessità di offrire agli operatori del settore uno strumento unico: “la forza dell’unione“. Asstri promuove la cultura del fare turismo del tipo familiare legata alla migliore tradizione Italiana. La conoscenza e le sinergie fra i soci supportandoli e coordinandoli in ogni processo produttivo e gestionale di ogni struttura extralbeghiera. Asstri ha stretto collaborazioni professionali con esperti di ogni settore per supportare le attività e le problematiche del ramo extralberghiero Promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per attuare progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento per il Turismo al fine di favorire l’incontro e lo scambio di conoscenza e competenze, all’interno della filiera produttiva legata all’accoglienza nel settore extralberghiero.