Temptation Island 2020: le coppie in gara

Torna l’appuntamento tv più atteso dell’estate, il viaggio tra i sentimenti di Temptation Island, a partire da giovedì 2 luglio 2020 in prima serata su Canale 5.

A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Filippo Bisciglia.

Le coppie in gara a Temptation Island 2020

Sei coppie – non sposate e senza figli in comune – partiranno desiderose di comprendere qualcosa in più della propria storia d’amore e rispondere all’ormai fatidica domanda: «la vita di coppia che sto vivendo è davvero quella che voglio?».

Le coppie di “Temptation Island” sono:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Valeria e Ciavy

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea

Sofia e Alessandro

I concorrenti di Temptation Island 2020

Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica. Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori e lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato. È proprio Valeria che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e scrive per partecipare: «Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto».

Dal canto suo Ciavy ammette: «Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!».

Sofia e Alessandro

Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono nonostante entrambi vivano a Perugia. Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia. La differenza di età – 17 anni – non è mai stata un problema; si conoscono nel 2016 e si innamorano subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia a voler partecipare a Temptation Island spiegando che il suo obiettivo «è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto». Alessandro è categorico: «Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione».

Anna e Andrea

Anna ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Andrea ha 27 anni, vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Sono fidanzati da un anno e mezzo e hanno 10 anni di differenza

Annamaria e Antonio

. Si frequentano in maniera non ufficiale per un anno.vista la differenza d’età e la, conseguente, diversa prospettiva di vita. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia.ed è proprio questo il motivo per il quale scrive a Temptation Island., dal canto suo, ammette di essere innamoratissimo, ma di non essere pronto al grande passo: «».

Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Annamaria, nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio. Per lei Temptation Island è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, invece, non ha dubbi: «Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole»

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. La loro storia è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pietro viene paparazzato in compagnia di un’altra donna. Antonella vive male il presunto tradimento di Pietro ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si riscopre innamorata più di prima e decide di affrontare la convivenza. Entrambi accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a Temptation Island, curiosi di come affronteranno i rispettivi percorsi.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva e Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore, si conoscono da quattro anni ma sono fidanzati da tre. Mentre Lorenzo è sempre stato scapolo, Manila ha avuto, invece, alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli. Manila ammette che Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore di ghiaccio, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato Lorenzo dice che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici. Entrambi partecipano a Temptation Island sicuri della forza del loro amore: «Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo» dice Manila.

Il programma

Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all’Is Morus Relais, per i protagonisti di “Temptation Island” inizierà un incredibile viaggio tra i sentimenti che li vedrà trascorrere ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner. Vivranno divisi all’interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

A scandire le tappe salienti di “Temptation Island”, sarà come sempre il Falò, ormai uno degli appuntamenti più attesi, non solo da chi vive in prima persona questa singolare esperienza, ma anche dal pubblico a casa. Davanti al falò, fidanzate e fidanzati avranno l’opportunità di vedere degli estratti significativi della vacanza “forzata” che sta compiendo il proprio partner, e avranno modo di capire se quello che scatta, vivendo da “separati”, è il desiderio di ritrovarsi il prima possibile o piuttosto la voglia di libertà.

Il viaggio di ogni coppia terminerà davanti all’ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo: «vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?».