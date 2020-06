Tecnologia, anche il computer può diventare una console: giochi e vantaggi

È chiaro che oggi il computer rappresenta un mezzo per molti italiani fondamentale. Oramai il PC viene infatti usato per qualsiasi attività quotidiana, ad esempio per informarsi o per gli acquisti online, oltre ovviamente alle attività lavorative. Molti degli aspetti della nostra vita hanno visto una sorta di svolta tecnologica, e il recente esordio dello smart working non ha fatto altro che aumentare il tempo trascorso al PC e speso per questo genere di impegni. Eppure questi dispositivi, negli anni, non hanno perso di certo la loro componente videoludica, più viva che mai. E non si parla soltanto di streaming, ma anche e soprattutto di gaming. Ecco perché oggi scopriremo insieme a cosa si può giocare da PC, e quali sono i grandi vantaggi dei computer gaming.

A cosa si può giocare da computer

Naturalmente con i PC di oggi si può fare di tutto e di più, perché in ambito gaming oramai i principali giochi vengono prodotti anche su questa piattaforma. Per non parlare dei recenti sviluppi di alcune software house, che hanno deciso di aprire i propri server al gaming online multi-platform, unendo di fatto il mondo dei PC gamers a quello degli appassionati di console. Ci sono migliaia di videogames molto amati ai quali si può giocare da computer, come ad esempio il noto Minecraft, insieme a FPS come Call of Duty. Cambiando settore, grazie al PC si può giocare anche ai browser games: piattaforme che ospitano sul web una vera e propria collezione di giochi, ma senza la necessità di doverli scaricare sul PC.

Una delle nicchie più apprezzate, in tal senso, è quella dei casinò on line

come quello di William Hill che ospitano diversi giochi d’azzardo, dalla roulette alle slot machine, passando per il poker.

Non si potrebbero poi non citare grandi classici del passato, come Prato Fiorito, oppure la possibilità di dedicarsi ad un trend come il retrogaming, installando sul computer i simulatori di console di vecchia generazione. Altri esempi concreti? La saga di GTA, insieme ad altri must recenti come Destiny 2, Elder Scrolls, Overwatch, Bioshock e Half Life.

Quali sono i vantaggi del PC gaming?

Chi ama giocare al computer, dovrebbe pensare alla possibilità di acquistare o di assemblare un PC da gaming, ovvero un dispositivo nato per far girare questi software così complessi. I vantaggi di questa scelta sono parecchi, e giustificano un investimento economico piuttosto importante. In primo luogo, i PC gaming offrono delle prestazioni nettamente superiori, sia a quelle degli altri computer, sia alle performance delle console. In secondo luogo, possono essere aggiornati con nuove componenti, per restare al passo con i tempi, e possono essere arricchiti con centinaia di accessori diversi, dal pad alla tastiera. Bisogna poi considerare che un PC nato per il gioco può connettersi a Internet in qualsiasi momento, senza pagare un abbonamento per l’accesso ai server, come invece accade con la Playstation e la Xbox. Fra le altre cose, un computer di questo tipo è estremamente versatile, perché offre delle prestazioni tali da poterci lavorare senza problemi, anche per l’utilizzo di programmi complessi come quelli di video-making. Infine, l’utente può costruirlo personalizzandolo al 100%.