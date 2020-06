Tanti auguri Federico Zampaglione! Oggi, 29 giugno 2020, il frontman dei Tiromancino compie 52 anni.

Un augurio speciale di buon compleanno a da parte di tutta la redazione di Lifestyleblog.it al cantautore italiano, uno dei più importanti “poeti dell’amore”.

Zampaglione è senza dubbio una delle figure di spicco del panorama musicale italiano, che in trent’anni di carriera ha saputo scrivere e cantare brani destinati a rimanere nel tempo.

Canzoni “che lasciano il segno”, citando una frase di uno dei suoi capolavori. In attesa dei prossimi che usciranno prossimamente, con il prossimo album ormai in fase di completamento.

Ma Zampaglione non è soltanto l’artista poliedrico che abbiamo potuto ammirare con le sue canzoni e, soprattutto di recente, con i suoi capolavori da regista.

In questi anni abbiamo potuto constatare dal vivo il suo lato umano, che lo rendono unico e speciale sotto tutti i punti di vista. Ci piace evidenziare la sua semplicità, la sua genuinità anche con il nostro giornale online.

Una cosa non da tutti in questo mondo, ma Zampaglione a differenza di tanti altri segue e legge. Ed è per questo che non possiamo non adorarlo.

Un grosso augurio di compleanno da parte di tutti noi…