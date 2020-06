Suonare uno strumento musicale rende più intelligenti e non solo!

Tutto ciò che ci circonda è sonoro, o per dirla meglio, è un suono. Per questo motivo, appena nasciamo, uno dei nostri cinque sensi che subito viene svegliato e scosso dalla vita è proprio l’udito, in quanto sin da subito cominciamo a percepire i rumori e i suoni che ci circondano e che ci accompagneranno durante tutta la nostra vita.

Gli stessi suoni e rumori che impariamo a riconoscere con il tempo e che impareremo a distinguere. E proprio uno di questi suoni è la musica.

Immaginiamo la vita di un bambino piccolo per capire quanto la musica, in tutte le sue varianti, sia uno dei primi suoni a essere distinto. Il bambino sin da subito impara a riconoscere la “musica” della ninna nanna, ovviamente non le parole ma la cantilena che fa da sfondo sonoro, impara a riconoscere la “musica” della sua canzone preferita, impara a riconoscere la “musica” della colonna sonora del suo cartone preferito, insomma l’orecchio di un bambino da subito impara a distinguere la musica, come risultato di particolari strumenti che producono suoni diversi che armonizzati insieme danno delle melodie.

La stessa musica che volendo o nolendo, diventerà parte costante della nostra vita, ci accompagnerà nelle gioie e nei dolori.

Un concetto questo, che ha espresso in maniera diretta Confucio, affermando che: “La musica produce un tipo di piacere, di cui la natura umana non può farne a meno”.

Ma il potere magico e positivo della musica non finisce qui, dato che è scientificamente provato che chi suona uno strumento musicale e quindi fa musica, acuisce delle doti sensazionali che lo rendono più intelligente!

Tutti i benefici della musica

Andiamo a vedere quali sono gli effetti benefici che si ottengono quando si impara a suonare strumenti musicali:

Sviluppare una vivida intelligenza: è stato approvato scientificamente che chi impara a leggere e suonare la musica esercita e sviluppa il ragionamento analitico e affina la capacità di memoria e la concentrazione.

Migliora le abilità motorie: si ha più ritmo e quindi si riesce a coordinare meglio ogni tipo di movimento.

Migliora la socialità : imparare a suonare significa anche ascoltare, affidarsi ad insegnanti e imparare anche a suonare in gruppo e quindi imaparare anche a stare insieme e in armonia.

Migliora il sistema immunitario: secondo molti studiosi chi suona gli strumenti musicali produce più cellule che combattono l’insorgere delle malattie.

Riduce stress e la depressione: suonare aiuta a esprimere con sincerità le proprie emozioni e quindi aiuta a non somatizzare le tensioni della giornata, fungendo da valida valvola di sfogo.

Migliora le capacità organizzative: un buon musicista sa che per imparare a suonare uno strumento bene, bisogna saper organizzare al meglio il tempo, così in questo modo impara anche a non sprecarlo.



Insegna la costanza: imparare a suonare uno strumento richiede una determinazione unica oltre che a tanta passione. E questa costanza ci aiuterà a superare le sfide più dure della nostra vita.

Migliora la capacità di lettura e comprensione : saper capire e leggere la musica migliora le capacità cognitive e di lettura. Capire una nota sullo spartito e renderla musicalmente, migliora anche le capacità di lettura secondo uno studio accertato.

: Migliora il sistema respiratorio: soprattutto per gli strumenti a fiato è bene saper utilizzare “l’aria”, imparare a prendere respiri profondi, in quanto più aria si dà alla nota meglio è la resa sonora.

Quindi a conclusione del nostro discorso, è chiaro che imparare a suonare uno strumento musicale, può solo migliorare la vita!