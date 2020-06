Smartwatches e orologi classici: tecnologia o lancette?

Con l’avanzare della tecnologia molti aspetti della nostra vita sono cambiati in meglio. Infatti molte cose che prima facevamo con maggiore difficoltà oppure che richiedevano una maggiore quantità di tempo per essere realizzate, ora riusciamo a farle in modo davvero immediato e veloce.

Appunto per questo aspetto abbastanza positivo, la vita di tutti noi, in ambito lavorativo e sociale è diventata del tutto tecnologica, veloce e spesso quasi meccanica. Ovviamente tutto questo tecnicismo ha anche dei “contro”, più che altro di origine morale, ma è innegabile che in molti campi e settori, la “robotica” applicata alle cose ha migliorato, almeno in superficie, la nostra vita.

Un concetto generale che può essere tranquillamente applicato dell’orologeria moderna, ponendo a confronto i progressivi smartwatches e gli orologi classici, che rappresentano in maniera abbastanza concreta i “pro” e i “contro” della tecnologia.

Smartwatches o orologi classici?

L’ago della bilancia che protende nella scelta di un orologio rispetto all’altro, dipende non solo dal gusto personale ma anche da una serie di funzioni che uno offre e l’altro no. Caratteristiche esclusive di abi i modelli che possono diventare pro o contro a seconda del gusto personale.

Di certo ciò che riesce a fare uno smartwatches non può fare un classico orologio analogico a “lancette”. Ad esempio un orologio tecnologico come un Garmin smartwatch è indicato per gli sportivi, capace di monitorare circa 15 profili sportivi ed essere impeccabile nel conteggio calorico, nella rilevazione della frequenza cardiaca e nel cronometrare le vostre sedute di allenamento. I nuovi smartwatches vi permetteranno di ascoltare musica in modo veloce e facile grazie ad un memoria autonoma e non collegata direttamente al vostro smartphone.

Ma queste sono soloalcune delle tante funzioni, perché unosmartwatch ci permetterà di telefonare, inviare e-mail, gestire la nostra agenda

Advertisement

avviso

e magari impostare unsonoro per ricordarci qualcosa.

Inoltre con questo tipo di orologio potremmo visualizzare in maniera veloce le previsioni del tempo e la temperatura esterna, localizzare la nostra posizione, o di un altro smartwatch collegato al nostro, o la posizione della nostra macchina per non dimenticare dove l’abbiamo parcheggiata, scattare foto, girare video, rintracciare il nostro smartphone nel caso in caso di smarrimento, pagare gli acquisti in maniera veloce e utilizzare le app sul nostro cellulare senza dover prendere il telefono.

A prescindere dalle multifunzioni, questi smartwatches sono personalizzabili e adatti ad essere esibiti e indossati in quasi ogni situazione. E’ possibile personalizzare il proprio smartwatches scegliendo la “visualizzazione” dell’orario come meglio si preferisce, per esempio impostando un orologio a lancette digitale o un conteggio numerico per ora, minuti e secondi.

Insomma a livello di funzioni lo smartwatches supera e si impone senza possibile competizione su l’orologio classico. Ma anche se il ”vincitore” sembrerebbe già decretato, in realtà la vittoria non sembra così scontata.

Perchè se volessimo parlare di linee e di design, l’orologio classico, quello analogico da polso, resta l’orologio raffinato e di classe per eccellenza. Quello da esibire durante le cerimonie importanti, quello che più di tutti, per la vasta gamma di generi e colori, riesce a rispecchiare il nostro stile e la nostra personalità. Un orologio evergreen che anche se non tiene il passo svelto della tecnologia non passa mai di moda.

Quindi? Quale scegliere? Semplicemente non esiste uno più bello o più brutto, uno migliore o uno peggiore, ma l’unico “peso” che può condizionare l’orientamento dell’ago della vostra bilancia è esclusivamente il vostro gusto personale.