Smartphone Xiaomi con design iPhone e fotocamera misteriosa

Negli ultimi anni, Xiaomi ha notevolmente rafforzato la sua posizione nel mercato globale degli smartphone.

Xiaomi detiene regolarmente brevetti per design straordinari. Ad esempio, LetsGoDigital ha riportato l’anno scorso la news di un modello di smartphone Xiaomi con una tacca invertita.

Questa volta il noto portale olandese ha svelato un’altra “chicca” del produttore cinese.

Telefono Xiaomi con misteriosa fotocamera pop-up

È un brevetto di design che è stato richiesto nell’agosto 2019 da Beijing Xiaomi Mobile Software presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration). La documentazione è stata pubblicata il 5 giugno 2020, includendo 8 immagini di prodotti di uno smartphone Xiaomi senza precedenti.

Il bordo della cornice rettangolare ricorda immediatamente un iPhone di Apple . Tuttavia, Xiaomi ha dato il suo tocco a questo design. Vediamo uno schermo senza bordi, senza una fotocamera con tacche o fori. La parte posteriore offre spazio per un sistema di telecamera posizionato verticalmente, posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Presumibilmente ospita questi tre obiettivi per fotocamere, sebbene ciò non sia ulteriormente specificato.

Tuttavia, è il top di questo smartphone Xiaomi che suscita il nostro interesse. Mostra due cerchi notevoli, uno a sinistra e uno a destra. Le immagini dei brevetti mostrano che questi cerchi possono anche uscire dall’involucro, come una sorta di sistema pop-up. Sfortunatamente, dalla descrizione sommaria del brevetto non è chiaro a cosa servano questi cerchi.

Il nostro pensiero va presto a un sistema di telecamere, forse anche a una telecamera a 360 gradi, osservandone il posizionamento. Infine, non c’è alcuna fotocamera sul davanti. In alternativa, questo dispositivo potrebbe ovviamente avere una fotocamera sotto lo schermo , Xiaomi ha già annunciato che ha un tale modello di telefono in fase di sviluppo. Naturalmente ciò non risolverebbe il problema che circonda i due giri. È anche possibile che siano oratori, anche se non riesco a pensare a un motivo per utilizzare un sistema pop-up per questo.

I pulsanti di controllo sono inoltre montati su entrambi i lati del dispositivo. Oltre a un pulsante di accensione e tasti volume, è visibile un altro pulsante. Sfortunatamente, la funzione di questo pulsante rimane sconosciuta. Ovviamente, è legato ai due giri misteriosi. Ad esempio, questo pulsante potrebbe fungere da pulsante di registrazione.

In ogni caso, è un design davvero unico che non abbiamo mai visto prima. Se Xiaomi vuole davvero rilasciare uno smartphone con una fotocamera a 360 gradi integrata, l’azienda non è più la prima. Nel 2017, ProTruly Darling è stato presentato al Mobile World Congress (MWC). Questo dispositivo cinese aveva anche una videocamera a 360 gradi integrata, con la quale gli utenti potevano anche registrare video di realtà virtuale (VR).

Guarda il brevetto del misterioso smartphone Xiaomi qui .