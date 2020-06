Smartphone Huawei con fotocamera sotto lo schermo

Huawei è reduce da un anno movimentato. Nonostante ciò, il colosso Cinese ha introdotto sul mercato nuovi smartphone. Tra questi citiamo Huawei P40 (Pro), sprovvisto dei servizi di Google. La serie Mate 40 è prevista entro la fine dell’anno. Nel frattempo, il produttore cinese sta sviluppando nuovi modelli, con un design futuristico.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Letsgodigital, Huawei sembra orientarsi su uno smartphone senza bordo con un display estremamente arrotondato e una fotocamera sotto lo schermo. Tutto questo in base alle domande di brevetto che sono state approvate nei giorni scorsi.

Telefono Huawei con fotocamera sotto lo schermo

I due brevetti sono stati depositati il ​​28 ottobre 2019 da Huawei Technologies presso il CNIPA (China National Intellectual Property Office). Entrambi i brevetti sono stati pubblicati il ​​2 giugno 2020 e ciascuno include 7 immagini di prodotti di uno smartphone Huawei. Fondamentalmente, i due brevetti sono simili: solo il sistema di telecamere posteriori differisce per modello.

È un dispositivo dall’aspetto molto futuristico. Le immagini del prodotto mostrano un telefono Huawei a schermo intero. Lo schermo si estende molto ai lati, oltre che con l’attuale display a cascata, che Huawei ha usato dalla serie Mate 30. Non ci sono anche pulsanti fisici sui lati del dispositivo. Nella parte superiore è posto solo un pulsante di accensione / spegnimento. Per i tasti del volume, Huawei ha da tempo usato il principio che questi possono essere richiamati virtualmente tramite la barra laterale. La parte inferiore del dispositivo offre spazio per una connessione USB-C.

La fotocamera frontale non è affatto visibile con il nuovo smartphone Huawei. Non esiste un sistema di telecamere perforato, come vediamo con gli ultimi modelli di punta di Huawei: pensate alla serie P40. Guardando la parte superiore del dispositivo, non sembra esserci un sistema di telecamere pop-up. Molto probabilmente, lo smartphone Huawei brevettato ha una fotocamera sotto lo schermo.

Ora ci sono diversi produttori che hanno mostrato un prototipo di telefono con una fotocamera sotto lo schermo, come Oppo e Xiaomi . Si prevede che questa tecnologia sarà sufficientemente sviluppata entro la fine di quest’anno o al massimo per l’anno prossimo. Inutile dire che l’innovativo Huawei vorrà sicuramente rispondere a questa nuova tendenza.

Finora, i due brevetti sono gli stessi. Quindi entrambi mostrano un telefono Huawei a schermo intero con una fotocamera sotto lo schermo. Solo il sistema di telecamere posteriori differisce l’uno dall’altro.

Sistema di telecamere della serie Huawei Mate e P.

Il primo modello mostra un sistema di telecamere posizionato verticalmente, come sappiamo dalla serie P di fascia alta. Sono visibili tre obiettivi della fotocamera, con il fondo rettangolare. Molto probabilmente si tratta di un teleobiettivo con funzionalità di zoom. Un flash viene posizionato tra il secondo e il terzo obiettivo. Il sistema di fotocamere sembra molto più discreto e più stretto della serie P40 – più comparabile a questo riguardo alla serie P30 , che è più vecchia di un anno, sebbene non abbia uno zoom periscopico.

Il secondo modello ha optato per una fotocamera rotonda, simile alla serie Mate. Il sistema di telecamere rotonde sembra ospitare quattro obiettivi per fotocamere e mostra notevoli somiglianze con l’attuale Mate 30 (Pro) .

Il fatto che Huawei abbia avuto questo design del telefono catturato con diversi sistemi di fotocamere sembra indicare che il produttore cinese intende applicare questo frontale a schermo intero a diversi modelli. Questo ha senso, perché questo smartphone sembra molto più moderno e futuristico rispetto ai modelli che attualmente possiamo acquistare nei negozi.

Tuttavia, più moderno non è sempre migliore. Ad esempio, le opinioni su un display a cascata sono divise. Sebbene uno schermo arrotondato sembri molto elegante, non sempre beneficia dell’operazione. Ciò può valere anche per il nuovo sistema di telecamere. Infine, nessun produttore di smartphone ha ancora osato rilasciare un telefono con una fotocamera sotto lo schermo.

La qualità dell’immagine non è ancora sufficiente, come hanno annunciato diversi produttori. Pertanto, sarà necessario lavorare molto prima che vengano effettivamente introdotti i primi modelli con una fotocamera sotto lo schermo.

Guarda il brevetto dello smartphone Huawei modello 1 e modello 2 qui .