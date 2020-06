Smartphone con fotocamera sotto lo schermo di TCL

TCL brevetta uno smartphone elegante con uno schermo meravigliosamente arrotondato e senza bordi in cui la fotocamera selfie è completamente incorporata sotto il display. Tcl e gli smartphone TCL è un noto produttore di smartphone asiatico. In Europa, TCL ha rilasciato per anni modelli di smartphone con il marchio Alcatel e BlackBerry. L’anno scorso, la società ha deciso di cambiare rotta, rilasciando anche smartphone con il proprio nome.

TCL si è già profilato in passato come marchio per modelli TV economici. La società vede un ruolo simile nel mercato degli smartphone offrendo innovazione a un prezzo accessibile. Un brevetto pubblicato di recente, e pubblicato da Letsgodigital indica che nel prossimo futuro gli smartphone TCL saranno dotati dell’innovativa tecnologia della fotocamera sotto lo schermo.

Smartphone TCL con fotocamera sotto lo schermo

Alla fine di dicembre 2020, Huizhou TCL Mobile Communications ha depositato un brevetto di design presso il CNIPA (China National Intellectual Property Office). La documentazione è stata rilasciata il 12 giugno 2020 e include sette immagini di prodotti di uno smartphone TCL sconosciuto.

È uno smartphone dal design moderno, con un frontale praticamente senza bordi e uno schermo ben arrotondato – come sappiamo anche dal TCL 10. Questa volta, tuttavia, non è stata scelta alcuna fotocamera tacca o perforazione. La fotocamera selfie è incorporata sotto lo schermo con questo modello.

Sebbene nessuno smartphone sia stato ancora introdotto con una fotocamera frontale così innovativa, è ormai noto che i produttori di telefoni sono impegnati nello sviluppo di questo. Ad esempio, Oppo e Xiaomi hanno già dato una dimostrazione di tale dispositivo l’anno scorso. La qualità delle immagini di uno smartphone con fotocamera sotto lo schermo non è ancora adeguata, come hanno affermato in seguito entrambe le società.

All’inizio di questo mese, il produttore di display Visionox ha annunciato che era pronto a produrre in serie la sua soluzione di visualizzazione sotto schermo. Questa tecnologia potrebbe rimanere (per il momento) disponibile esclusivamente per smartphone Huawei (e dispositivi Honor). LetsGoDigital ha recentemente riferito su due smartphone Huawei con una fotocamera sotto lo schermo .

Tuttavia, aziende come Xiaomi hanno anche lavorato a stretto contatto con Visionox in passato, incluso Mi Mix Alpha e lo smartphone pieghevole Xiaomi con una doppia linea pieghevole. Pertanto non è certamente inconcepibile che Xiaomi utilizzi anche questa tecnologia di visualizzazione.

Quad camera con doppio flash LED

Se guardiamo il retro del telefono TCL brevettato, vediamo un ampio sistema di fotocamere composto da almeno 4 obiettivi per fotocamere. Ci sono 6 giri da vedere, tuttavia è probabile che due di questi fungano da flash LED – simile alla quadrupla serie TCL 10 con doppio LED.

Questa volta, tuttavia, TCL non ha scelto di posizionare tutte le telecamere in orizzontale l’una rispetto all’altra. Invece, è stato scelto un sistema di telecamere quadrate, che è posizionato centralmente al centro con un flash LED su entrambi i lati. Lo smartphone TCL brevettato è privo di pulsanti sui lati del dispositivo. La parte inferiore ospita la solita connessione USB-C. Il compartimento della SIM è raggiungibile anche dal basso.

Diversi giocatori cinesi stanno ora sviluppando una videocamera sotto lo schermo. I primi modelli di telefono con tale sistema di telecamere saranno probabilmente introdotti alla fine del 2020 / inizio 2021. La tecnologia delle fotocamere sotto display dovrebbe diventare una vera tendenza e quindi produttori come Oppo, Xiaomi e Huawei vogliono essere tra i primi a lanciare un modello di telefono così rivoluzionario. Va da sé che il leader di mercato Samsung non vorrà rimanere indietro.

TCL si concentra principalmente sullo sviluppo e sulla produzione di modelli telefonici economici. Tuttavia, questo produttore vorrà anche essere innovativo per guadagnare ulteriore quota di mercato. Ad esempio, il TCL 10 lanciato all’inizio di quest’anno è un telefono 5G che viene venduto per meno di € 350 in Cina. TCL potrebbe anche voler utilizzare la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo come uno dei primi produttori in un modello di telefono economico.

Visualizza il brevetto dello smartphone TCL qui .