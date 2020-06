Smartphone: arriva il TCL 10 5G

Arriva il TCL 10 5G , il primo smartphone dell’azienda a sfruttare la potenza della connettività 5G offrendo agli utenti un dispositivo dal design accattivante e dal prezzo accessibile.

TCL 10 5G permette di scoprire la potenza del 5G per una navigazione più veloce, una gestione fluida e uno streaming senza buffer. Il display FHD+ Dotch da 6,53 pollici dà vita a immagini e video grazie alla tecnologia visiva TCL NXTVISION e all’audio ad alta risoluzione. Grazie alla splendida fotocamera quadrupla 64MP con IA sarà possibile girare video 4K senza scosse e scattare foto ad alta risoluzione con un incredibile livello di dettaglio, per poi condividere il tutto in un tap grazie al caricamento ultra-veloce 5G.

L’era del 5G è alle porte, e TCL 10 5G mira a democratizzare la rete 5G, portando al contempo notevoli capacità ed esperienza in grado di migliorare la vita di tanti consumatori.

STREAMING HDR VELOCE ED IMMERSIVO

STRAORDINARIA ESPERIENZA DI VISUALIZZAZIONE A TUTTO SCHERMO

Immagini e video non sono mai stati così nitidi e definiti grazie ad un processore dedicato e alla tecnologia visiva NXTVISION. Con il display da 6,53 pollici FHD+ DotchTM di TCL 10 5G ed un rapporto schermo/corpo del 91%[1] la visione si estende ulteriormente, risultando coinvolgente e immersiva.

Con la funzionalità Adaptive Tone, la Modalità di Lettura e la Modalità Eye Comfort, l’esperienza d’uso viene ulteriormente ottimizzata per ridurre l’affaticamento degli occhi e l’esposizione alla dannosa luce blu.

OLTRE TUTTE LE ASPETTATIVE

TCL 10 5G mette il potere nelle mani dell’utente, con una rivoluzionaria esperienza 5G in grado di trasformare l’idea di connettività e offrire un download cinque volte più veloce, fino a 2.3Gbps[2], e upload fino a 200Mbps[3] per uno streaming HDR ancora più fluido. L’innovativa tecnologia TCL NXTVISION riporta fedelmente i colori vividi e i contrasti più profondi, a tal punto che non si noterà alcuna differenza tra la vita reale e le immagini sullo schermo.

GUARDA E NAVIGA PIÙ VELOCEMENTE CON IL 5G

Per quanto riguarda i contenuti HDR, gli utenti potranno godersi un’intera maratona di film e serie TV Netflix HDR10 con immagini iper-ricche e un buffering minimo, e potranno scaricare film cinque volte più velocemente grazie alla connessione 5G.

ECCEZIONALE FOTOCAMERA QUADRUPLA DA 64MP SUPER DETTAGLIATA IN TUTTE LE SITUAZIONI

TCL 10 5G è dotato di un potente comparto fotografico per ottenere il massimo dalle proprie foto, in qualsiasi situazione. La quad cam è costituita da una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP, un obiettivo grandangolare da 118 gradi, una fotocamera macro che permette di scattare foto super ravvicinate a soli 2 cm di distanza e una Depth Camera per foto di qualità professionale con effetto Bokeh. La fotocamera frontale da 16MP di TCL 10 5G porta in gioco la tecnologia di pixel 4-in-1 che combina automaticamente quattro pixel di grandi dimensioni in uno per realizzare scatti dai colori più brillanti, anche in condizioni di scarsa luminosità. Tutte le foto saranno ultra nitide con la messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF).

Inoltre, sarà possibile caricare i contenuti multimediali ad alta risoluzione con un solo tap grazie alla funzionalità di upload ultra-veloci in 5G, che elabora i contenuti 2,5 volte più velocemente di un telefono 4G standard. Si potrà inoltre trasferire fino a 100MB di video 4K in 4 secondi, o caricare foto da 64MP sul cloud 5G con una velocità di trasferimento di 20MB in meno di un secondo.

5G + PERFORMANCE PERFORMANCE POTENTI

Alimentato dal processore SnapdragonTM 7-series 5G SoC, TCL 10 5G offre una maggiore larghezza di banda dei dati, fornendo prestazioni di Intelligenza Artificiale migliorate, compreso il riconoscimento vocale che funziona 1,75[6] volte più velocemente e il download di contenuti cinque volte più rapido fino a 2,3Gbps[7] e upload fino a 200Mbps[8] per uno streaming e un controllo HDR ancora più fluidi. Infine il GPS iper-accurato a doppia banda con L1+L5 offre una localizzazione più veloce e precisa.

AUTONOMIA POTENZIATA

Le prestazioni sono portate a un livello superiore: sarà possibile avviare più applicazioni in una volta grazie alla RAM da 6 GB e con la memoria da 128 GB salvare e archiviare fino a 5.000 foto ad altissima risoluzione[9]. Sarà inoltre possibile avviare più download contemporaneamente ed espandere la memoria fino a 1TB (FAT32) con una scheda Micro SD. Dotato di batteria a lunga durata da 4500mAh, TCL 10 5G consente un utilizzo pieno per tutto il giorno, e in caso di necessità è in grado di ricaricarsi completamente in pochi minuti con la ricarica rapida Quick Charging 3.0 e la modalità Reverse Charging, per caricare altri dispositivi.

SISTEMA AUDIO WIRELESS

Sarà ancora più semplice lasciarsi conquistare dall’High-Resolution Audio e dal Super Bluetooth, che permette di collegare fino a 4 dipositivi (speaker o auricolari) per condividere i migliori brani con i propri amici.

CONNESSIONE ULTRA VELOCE E SICURA

Il notevole aumento della larghezza di banda dei dati consente di navigare fino a due volte più velocemente[10] seppur lontani dal router wi-fi, senza alcun drop-off, grazie al supporto 2×2 MIMO e MU-MIMO. Per aumentare l’affidabilità della connessione, attraverso le reti Standalone (SA) e Non-Standalone (NSA), TCL 10 5G fornisce una connessione fluida e senza interruzioni per tutti.

SIMMETRIA PERFETTA E DESIGN PREMIUM ACCESSO FACILE E SICURO

Il multitasking diventa un gioco da ragazzi con il supporto del pulsante dedicato Google Assistant. Lo steward digitale di TCL 10 5G è sempre pronto a salvare appuntamenti e a svolgere ricerche virtuali per gestire le attività più velocemente. TCL 10 5G beneficia inoltre delle ultime versioni di Android con almeno due importanti aggiornamenti garantiti del sistema operativo e gli ultimi aggiornamenti di sicurezza ogni 60 giorni.

FINITURA SOFISTICATA

Ogni caratteristica di TCL 10 5G, dalla fotocamera quadrupla con IA al suo lettore di impronte digitali, è perfettamente inserita in una finitura estetica simmetrica. Il vetro anteriore 2.5D e quello posteriore 3D sono tanto lisci al tatto quanto resistenti, e il design ultramoderno con effetto metallico cattura la luce, proprio come la tecnologia 5G cattura l’attenzione di chiunque.

TCL 10 5G sarà presto disponibile al prezzo di € 399,90 nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray, presso i negozi e punti vendita TIM e VODAFONE.