“SEO per e-commerce”: finalmente un libro completo sulla SEO anche in formato e-book!

Per SEO si indica una branca del Web Marketing che si occupa dell’ottimizzazione di un sito web per i motori di ricerca. Infatti SEO non è altro che l’acronimo di Search Engine Optimization, o per meglio dire “ottimizzazione per i motori di ricerca”. Per dirla in parole povere grazie ad un buon lavoro di SEO è possibile scalare le posizione della SERP, ovvero le pagine del motore di ricerca, e magari apparire nella parte alta, così da rendere il proprio sito visibile, facilmente trovabile e in tale modo anche “cliccato”.

Da questa poche righe emerge da subito un concetto importante, che la SEO è veramente centrale per chi vuole “lavorare” e guadagnare online. Per questo motivo un imprenditore che ha un e-commerce dovrebbe prestare molta attenzione alla SEO, perché solo in questo modo si garantisce un traffico maggiore allo shop online e una facile ricercabilità. Proprio questo è il punto, più siamo facilmente reperibili in rete, più vendiamo e guadagnamo,riuscendo così a ritagliarci una buona fetta di utenti da “scippare” ai grandi marketplace ed essere più competitivi. A prescindere da quello che i più scettici pensano: tutto questo è possibile solo e grazie alla SEO. Una materia complessa spiegata da Ivan Cutolo nel suo manuale “SEO per e-commerce”. Ma andiamo ad analizzarlo nel dettaglio.

SEO per e-commerce: cosa apprenderete

“SEO per e-commerce” di Ivan Cutolo è un ottimo libro/guida che spiega e accompagna passo dopo passo tutti gli step da seguire e le tecniche da imparare e applicare per riuscire ad avere un sito o un e-commerce perfettamente ottimizzato a livello SEO.

E’ disponibile sia in versione cartacea che in formato e-book, opzione ideale per chi volesse avere sempre con sé e a portata di un “click” un manuale completo per la SEO.

C’è da dire che l’autore del libro, Ivan Cutolo è tra i migliori consulenti e-commerce e Seo Strategy, nel corso della sua carriera ha migliorato, gestito e creato più di 300 e-commerce di successo. E oggi ha racchiuso in un volume completo tutte le migliori tecniche che lui stesso ha affinato e studiato nel tempo.

Advertisement

Specifichiamo che questo libro è davvero rivolto a tutti, dallo specialista in campo SEO, fino ad arrivare al dilettante alle prime armi o anche all’imprenditore che vuole ottimizzare il suo e-commerce e approfondire questo argomento, spesso tralasciato, commettendo un gravissimo errore e limitando drasticamente ogni possibilità di crescita del proprio e-commerce.

Scendiamo nel dettaglio, cosa “impariamo” con questo libro?

Nel 10 capitoli affronterai e ti fronteggerai con diversi temi:

Introduzione alla SEO: si spiega in maniera semplice e dettagliata che cosa sia la SEO

si spiega in maniera semplice e dettagliata che cosa sia la SEO Web marketing per e-commerce: capire quali sono le strategie di web marketing da adottare, sempre per ottimizzare, migliorare l’e-commerce, suggerendo degli spunti per il tuo business;

capire quali sono le strategie di web marketing da adottare, sempre per ottimizzare, migliorare l’e-commerce, suggerendo degli spunti per il tuo business; Hosting: un dettaglio da non tralasciare quando si “crea” un e-commerce, è quello di scegliere l’hosting migliore per assicurarsi una maggiore velocità del proprio sito.

un dettaglio da non tralasciare quando si “crea” un e-commerce, è quello di scegliere l’hosting migliore per assicurarsi una maggiore velocità del proprio sito. Piattaforma da scegliere: individuare la giusta piattaforma per creare il tuo e-commerce.

individuare la giusta piattaforma per creare il tuo e-commerce. Architettura e-commerce in ottica SEO: si apprende come sia essenziale creare una struttura che rispecchia quelle che sono le parole chiavi giuste per il tuo e-commerce e quanto questo passaggio sia indispensabile sempre ai fini di comparire in alto nella SERP

si apprende come sia essenziale creare una struttura che rispecchia quelle che sono le parole chiavi giuste per il tuo e-commerce e quanto questo passaggio sia indispensabile sempre ai fini di comparire in alto nella SERP Ottimizzazione onsite: indica l’insieme delle tecniche che permettono di migliorare a livello di contenuti un sito web .

indica l’insieme delle tecniche che permettono di migliorare a livello di contenuti un sito web . Internal linking e link building: un connubio perfetto che non può essere sottovalutato, si apprendono delle tecniche per eseguire questo lavoro al meglio.

un connubio perfetto che non può essere sottovalutato, si apprendono delle tecniche per eseguire questo lavoro al meglio. Blog: Un elemento tralasciato da molti, ma avere un blog è un passo importante in una strategia SEO e non solo.

Un elemento tralasciato da molti, ma avere un blog è un passo importante in una strategia SEO e non solo. E-commerce analytics: saper leggere i dati e apportare modifiche adeguate è importante se non essenziale

saper leggere i dati e apportare modifiche adeguate è importante se non essenziale Tool: scegliere lo “strumento” migliore che ci aiuti nel nostro obiettivo, ovvero avere un e-commerce di successo.

Potrai acquistare il libro qui oppure qui