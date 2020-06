RDS PLAY ON TOUR 2020: il nuovo format per ri…unire l’Italia

Un RDS PLAY ON TOUR completamente nuovo per questo 2020 da reinventare tutti insieme.

Un format che esprime ancora tutti gli elementi vincenti e distintivi dell’emittente radiofonica RDS 100% Grandi Successi, che lo hanno reso uno dei momenti più attesi dell’estate.

Musica, intrattenimento, divertimento e social activation per gli oltre 5.500.000 ascoltatori e per tutta l’Italia.

Il nuovo format del RDS PLAY ON TOUR infatti, dopo gli ultimi mesi di emergenza sanitaria, nasce da due principali obiettivi dell’Editore: poter “riabbracciare” gli italiani dopo il difficile periodo di quarantena e creare un evento che supporti il rilancio turistico e paesaggistico del Bel Paese e così la sua ripartenza economica.

Un vero e proprio road tour in viaggio per l’Italia: grazie alla sua nuova veste itinerante, il Tour in partenza il 23 luglio potrà raggiungere tante località sul territorio italiano – e non solo quelle legate al turismo balneare – moltiplicando le regioni “abbracciate” ed il pubblico che potrà essere raggiunto dalla musica e dal divertimento 100% Grandi Successi.

“In questo particolare periodo storico, abbiamo fatto di tutto per restare sempre vicini ai nostri utenti ascoltatori, inventando nuovi format digitali come “RDS a Casa Tua” o contest radiofonici di supporto all’emergenza – come Effetto Domino/Voglia di cose buone, che consegnava la spesa a casa o quello che ha regalato biciclette o monopattini elettrici. Per non dimenticare il progetto comune a tutti gli editori “I Love My Radio”, che ha messo per la prima volta a sistema tutte le grandi radio italiane sotto il comun denominatore de La Musica” Commenta Il General Manager di RDS Massimiliano Advertisement Montefusco

“Questo format nasce anch’esso dal desiderio di ‘tornare vicini’ (e in sicurezza) al territorio nazionale e locale, facendo la nostra parte per ricordare bellezze e ricchezze del nostro paese. Vogliamo esprimere in questa fase di recovery e accompagnamento al new normal il divertimento, la socialità, la contemporaneità il benessere ed energia a tutti gli italiani.”