Rai4, in prima visione assoluta la docu-serie “Planets”

Gli otto pianeti che compongono il Sistema Solare sono al centro di “Planets”.

Si tratta della docu-serie scientifica targata BBC che Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà in prima visione assoluta dal 3 giugno, ogni mercoledì in seconda serata.

Planets: la serie

Cinque intensi episodi da un’ora ciascuno che raccontano in modo semplice e accattivante la storia del Sistema Solare, attraverso l’uso di spettacolari effetti visivi che trasportano lo spettatore direttamente su questi mondi misteriosi.

Presentati dal professor Brian Edward Cox, fisico di fama mondiale e docente all’Università di Manchester, i cinque episodi che compongono la docu-serie Planets mostrano in che modo ogni pianeta è nato e si è trasformato nel tempo, soffermandosi su particolari eventi astrofisici, come le migrazioni planetarie, o su incredibili fenomeni naturali, come le magnifiche cascate perdute del misterioso Marte.

Si inizia dai cosiddetti pianeti interni, Mercurio, Venere e la Terra, per proseguire con puntate monografiche dedicate, rispettivamente, al pianeta che più di ogni altro ha acceso l’immaginazione degli osservatori terrestri, il rosso Marte, al pianeta che più ha influenzato lo sviluppo di tutti gli altri, il gigante gassoso Giove, e al “signore degli anelli” Saturno, per poi concludere con i due remoti “mondi di ghiaccio” Urano e Nettuno.