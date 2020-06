Quattro Zampe in Famiglia: un programma riuscito da continuare

Sta per terminare la prima edizione di Quattro Zampe in Famiglia che chiuderà sabato 4 luglio per poi ripartire a settembre in replica.

La coppia Ballerini-Coccia ha retto molto bene l’impatto di una trasmissione nuova che aveva bisogno di farsi conoscere e che ha visto le prime puntate coincidere con la fine del lockdown.

Elena Ballerini è risultata molto spontanea nella sua autentica passione per gli animali portando freschezza al programma e dimostrando di essere una conduttrice su cui puntare.

Federico Coccia con la sua grande esperienza ( anche televisiva ) nel campo degli animali è risultato un conduttore dotato di forte chiarezza espositiva , conferendo al programma un taglio tecnico- naturalistico, ma sempre estremamente leggero e piacevole in una scenografia incorniciata nel verde.

Le scelte stilistiche e i contenuti sono il frutto dell’esperienza della casa di produzione Kimera e della sensibilità della capo progetto Chiara Salvo che ha lavorato con un bellissimo team di autori tutto al femminile che si é avvalso della prestigiosa firma di Stefania Bove, autrice Rai già esperta nel campo dei programmi dedicati agli animali.

Lo stile delle storie narrate é quello del racconto , asciutto ma estremamente coinvolgente.

Rai due e Rai pubblicità hanno scommesso su un format vincente che speriamo possa vedere molte edizioni per diventare un punto di riferimento sul tema dei pet.

Quattro zampe in famiglia è un brand content targato Monge , azienda leader nel settore mangimistico , un vero orgoglio per il nostro Paese grazie alla grande qualità dei prodotti venduti in tutto il mondo.

Prima esperienza televisiva per l’Ente Nazionale della cinofilia italiana, la cui storia affonda le radici nel lontano 1882, ma la cui missione è stata finalmente raccontata all’interno del programma arrivando con molto consenso al grande pubblico.

Nuovi al piccolo schermo anche i brand Trixie (leader nel settore degli accessori ) la cui partecipazione è stata fortemente voluta dalla responsabile commerciale Silvia Castegnaro e l’azienda GeG di Gianluca Gemo.

L’appuntamento è a settembre anche se nei corridoi si vocifera una continuazione per tutto il 2021.