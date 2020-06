Puntata finale di Quelli che il calcio

Quelli che il Calcio, torna a tre mesi di distanza dalla sua ultima messa in onda, per una puntata speciale, l’ultima di stagione, il 7 giugno a partire dalle 14.00 su Rai2.

Le anticipazioni della puntata

L’8 marzo è stata l’ultima giornata di normalità del paese prima del lockdown ed anche l’ultima giornata di messa in onda del programma. Ora, tra i molti fili spezzati che si riannodano, c’è anche quello di Quelli Che Il Calcio, che torna ad affacciarsi nel salotto degli italiani per dare sia un bentornato al gioco del calcio e un arrivederci alla prossima stagione al pubblico.

Per il programma condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, sarà questa una puntata pensata per rinfrescare la memoria su tutto quello che di più importante e anche divertente è accaduto nei campi da calcio prima dello stop e tornare ad assistere alle partite più preparati. Un compendio brillante, un dove eravamo rimasti divertito, un giro di riscaldamento ritemprante su tutto ciò che più ci è mancato del campionato a pochi giorni dalla ripresa ufficiale.

Con Luca e Paolo, Mia Ceran, e il re dei travestimenti Ubaldo Pantani, ci saranno, distanti ma uniti, gli amici che ci hanno accompagnato lungo la stagione. Dalla sua postazione sopraelevata ci sarà Melissa Greta Marchetto, per il meglio e il peggio del web degli ultimi mesi. E poi Federico Russo, con le sue video compilation tutte da ridere, e il campione Adriano Panatta, che non farà mancare la sua presenza fisica in studio.

I protagonisti della puntata

Il punto sul programma del campionato lo faremo con le storiche voci Rai di Emanuele Dotto e Bruno Pizzul, e con un ventaglio di tifosi d’eccezione pronti a godere dello spettacolo, eccezionalmente estivo, delle partite dal divano di casa: il comico interista Enrico Bertolino, il suo contraltare bianconero Neri Marcorè, il velocista juventino Filippo Tortu, il giornalista Fabrizio Biasin e l’ex centravanti di Italia 90 Totò Schillaci. Il milanista Francesco Mandelli sarà invece davanti a San Siro, pronto a sostenere da solo tutto il peso della curva. A rappresentare le piazze di Roma e Napoli, in collegamento dalle rispettive città, gli attori comici Max Giusti e Francesco Paolantoni. Spazio anche ad altre importanti discipline sportive costrette allo stop con Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo.

L’evoluzione della Fase 3 verrà monitorata da Enrico Lucci, che avrà come special guest Flavia Vento in diretta dal litorale laziale.

Sarà infine al gran completo la formazione dei comici della trasmissione: oltre a Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Tony Bonji, Liliana Fiorelli ed Enzo Paci ci divertiranno ancora una volta con le loro imitazioni.