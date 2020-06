Perché giocare ai giochi online non è così facile come pensi?

Giocare online è una delle passioni degli italiani, che ricorrono a classici come giocare alle slot nei casinò online per passare il loro tempo. E magari guadagnarci anche qualcosa…

Le slot machines

Sono tanti i giochi online scelti dai giocatori italiani. Come già anticipato prima, la slot machine è una delle preferite. Un colpo e via, sperando nell’abbinamento vincente dei simboli.

Ecco come funzionano le slot machine online: così come quelle tradizionali che troviamo nei bar, anche quelle online sono dotate di rulli e generatori casuali. Resta inteso che, in questo caso, avviene tutto in modo digitale, sia l’azionamento dei comandi che le grafiche.

Tutto avviene attraverso la connessione internet, anziché in un punto fisico che sia un locale o un bar. Questa realtà virtuale simula alla perfezione le slot fisiche.

E spesso è presente in tante varianti, simili nello scopo ma differenti nella veste grafica. Che alle volte risulta essere anche accattivante!

Tanti i temi presenti e i protagonisti che rendono più bello uno dei giochi classici e più amati dagli italiani e non.

Capita anche in questo caso che le combinazioni non diano esito vincente, ma verso la fine del 2019 un giocatore di Reggio Emilia è riuscito a vincere quasi 700.000 euro!

Non ci avrà creduto neanche lui all’inizio, ma alla fine il fortunato è riuscito a portarsi a casa un vero e proprio patrimonio.

Il tutto, ovviamente, è avvenuto su una piattaforma regolarmente registrata.

Non a caso, il panorama italiano dei siti dedicati a casinò e giochi online è molto vasto.

Giochi online, quali sono i preferiti

Non solo slot, sono tanti i giochi online che amano gli italiani.

Non può di certo mancare la roulette, che è da tradizione uno dei giochi online più affascinanti e coinvolgenti del Casinò. Un gioco molto complesso dove vincere sarà un’ardua impresa.

Si potrà tentare la fortuna provando a indovinare il numero esatto, con pagamenti veramente alti… così come alte saranno le probabilità di indovinare quello giusto.

Ma si potrà anche puntare sul colore, rosso o nero, o altre combinazioni tipo il classico pari o dispari.

Tra gli altri giochi online spiccano quelli di carte, come ad esempio il blackjack. Molto popolare è questa sfida in cui i giocatori provano a sfidare il banco: vincono se realizzano un punteggio più alto e non superiore a 21.

Non possiamo non citare il 7 e mezzo, tipico gioco con il quale siamo cresciuti. Un gioco in cui, con le carte napoletane, si punta ad avere un punteggio più vicino possibile a 7 e mezzo e battere il mazziere. Il tutto riprodotto, fedelmente, anche in modalità virtuale.

Advertisement

Uno dei celebri francesi è il Baccarat, nel quale bisognerà scegliere se affidare la propria fortuna al giocatore o al banco.

Insomma, l’universo dei giochi online è veramente ampio. Basterà scegliere quello affidabile senza ovviamente esagerare. Lo scopo sarà quello di passare momenti di spensieratezza tentando nel proprio piccolo di sfidare la fortuna.

Sulla scelta dei giochi toccherà a voi individuare il vostro preferito, se già li conoscete, o provare casualmente a sfidare la sorte. Già, perché non sempre la bravura e il talento bastano per vincere: servirà fare i conti con gli avversari!

Scegli siti affidabili

Resta ovvio come sia importante la sicurezza del luogo di destinazione, in questo caso il sito prescelto per poter trascorrere il proprio tempo giocando.

Nel vasto mare di internet è possibile trovare tantissimi siti e anche possibili truffe. Per andare sul sicuro è importante che ogni sito sia certificato dall’Agenzia Dogane Monopoli dello Stato.

In ogni portale che si rispetti, infatti, troverete il “bollino” riportante il logo precedentemente indicato.

Altra peculiarità da tenere presente è l’estensione del dominio. Nel caso del nostro paese controllate che sia un .it.

Non tralasciate il fatto che il gioco online debba essere vietato ai minori di 18 anni. Anche questa è una prerogativa per i siti dedicati, per cui fate attenzione anche a questo dettaglio, non scontato ma davvero importante.

Dopodiché potrete registrarvi, inserendo tutti i vostri dati. Successivamente potrete ricaricare il vostro conto online: molti di questi siti richiedono o una semplice carta di credito o un conto paypal per poter inserire soldi nel vostro portafoglio.

Conclusione

Vincere non sarà qualcosa di scontato, ma basterà sfidare la fortuna per poter tentare il colpo dei sogni.

Dalle vincite più basse a quelle più alte che serviranno a realizzare magari i vostri desideri. L’importante, tuttavia, è di giocare il giusto senza strafare.

Ricordate sempre di tenere a mente i nostri consigli sopra riportati. Vi torneranno utili e saranno un ottimo indicatore per la scelta della piattaforma.