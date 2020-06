Penultimo weekend per Uno Mattina in Famiglia (20-21 giugno)

Penultimo weekend per Uno Mattina in Famiglia, in onda sabato 20 e domenica 21 giugno.

Volata finale per la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi, in una stagione indimenticabile ma soprattutto da record in termini di ascolti. I due fuoriclasse di Rai1 sono reduci da numerosi fine settimana in cui il programma si è imposto come leader di giornata in termini di share.

Risultati che sono valsi la riconferma a pieni voti per i due conduttori. Se Timperi è ormai un’istituzione del mattino di Rai1, la Setta ha superato l’esame a pieni voti, grazie alla sua professionalità ed esperienza. Due elementi importanti che si sono ben “mixati” con il suo partner di trasmissione.

Ma andiamo a vedere cosa accadrà in questo weekend che si preannuncia ricco di ospiti e di argomenti.

Uno Mattina in Famiglia: anticipazioni della puntata di sabato 20 giugno

Si inizia pochi minuti prima delle ore 8, per poi dare spazio al Tg1. Al rientro in studio, si parlerà di come cambia la sanità territoriale con autorevoli ospiti in collegamento. Nella rubrica Da Vedere e da ascoltare si parlerà di Bellezza, con Costantino D’Orazio ed altre figure importanti di riferimento.

Advertisement

Tra gli altri argomenti trattati ci sarà quello della seduzione online. Per lo spazio Amici Miei, invece, ci sarà Memo Remigi.

Uno Mattina in Famiglia: anticipazioni della puntata di domenica 21 giugno

Appuntamento alle 6.30 sulla rete ammiraglia della tv di stato.

Oltre alle tradizionali rubriche del sabato, come la Cronaca Rosa di Gianni Ippoliti, ci saranno altri classici della domenica come il pronto soccorso linguistico del professor Sabatini, gli esperimenti del colonnello Laurenzi e i consigli utili di Lucia Cuffaro. In questa puntata ci spiegherà come prendersi cura delle piante in estate, argomento molto a cuore per chi ha il pollice verde.

A Tv perché sì, ci saranno oltre a Stefania Orlando, anche Paola Tavella, Ciro Giustiniani e il giornalista Giulio Pasqui.

Questo e tanto altro ancora all’interno della ricca puntata della domenica.