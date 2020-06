OnePlus Z, il nuovo top di gamma arriva a Luglio

OnePlus mantiene le sue promesse e torna al centro del mondo smartphone annunciando novità imminenti su OnePlus Z, il top di gamma lowcost che in origine avrebbe dovuto debuttare durante la scorsa primavera, a cavallo tra il mese di Aprile e Maggio.

Le caratteristiche di OnePlus Z

Come sappiamo, però, l’epidemia di Coronavirus ha spinto il brand cinese a posticipare il lancio del dispositivo, che a questo punto avverrà ad estate inoltrata, verso la fine del mese di Luglio.

Nel frattempo, le caratteristiche hardware del dispositivo (discusse ormai da circa un anno tra i fan) si sono fatte più certe e corrispondono ormai alla configurazione reale che troveremo su OnePlus Z al momento del lancio.

Il brand cinese ci propone infatti un comparto tecnico particolarmente avanzato dal punto di vista qualità/prezzo: un chipset Snapdragon 765G, pienamente compatibile con le specifiche 5G; affiancato dalla presenza di ben 12 GB di RAM (per quanto riguarda la versione premium, saranno invece 8 in quella base) e una tripla cam posteriore, con sensore principale da 48 MP.

Il taglio di memoria disponibile, a livello storage, sarà a discrezione dell’utente (128 o 256 GB); mentre a livello multimediale scopriamo uno schermo 6.5 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 90 Hz, che rende OnePlus Z in grado di supportare app e giochi moderni con la giusta fluidità su display, evitando spiacevoli fenomeni di lag nei titoli più dinamici, tra cui le simulazioni sportive e gli sparatutto.

Ovviamente, troveremo il buon Android 10 a bordo (nella sua veste personalizzata, ovvero OxygenOS), in una versione impreziosita da OnePlus con appositi widget e gesture per il controllo di notifiche e la gestione rapida dei file: non ci resta che attendere poco più di un mese per scoprire la nuova fatica del brand di Pete Lau, ancora capace di tener testa a diversi rivali.