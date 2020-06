Nintendo, gli account violati sono ben 300.000

Alcuni di noi ricordano certamente la massiccia operazione di hacking di cui Nintendo è stata purtroppo vittima lo scorso Marzo: circa 160.000 account registrati dagli utenti che giocano regolarmente sulle console della software house giapponese sono stati violati, e le loro credenziali sfruttate per effettuare acquisti ovviamente non autorizzati.

Il numero delle vittime, già abbastanza elevato di per sé, sembra aver subito una vera e propria impennata nelle ultime ore, in seguito ad alcune operazioni di indagine e verifica compiute da Nintendo: sarebbero ben 300.000 gli account compromessi, come rivelato da un comunicato ufficiale che però non chiarisce le modalità con cui l’attacco sia avvenuto.

Un’amara verità per i tanti utenti iscritti ai servizi Nintendo, che in alcuni casi hanno notato segni di intromissione di terzi e di addebiti ‘inspiegabili’ già a partire dai primi giorni di Marzo. Nonostante la richiesta di informazioni in merito, il brand nipponico si è limitato a pubblicare un avviso con cui si suggeriva di abilitare l’autenticazione a due fattori, nel tentativo di rendere gli account sicuri.

L’ammissione vera e propria del tentativo di hacking subito da Nintendo è arrivata ad Aprile, quindi alcune settimane dopo l’inizio dell’account breach. La versione ufficiale recita, nel comunicato stampa, che “non vi sono prove che i database, i server o i servizi Nintendo siano stati violati”, facendo così presumere che le credenziali siano state rubate altrove.

Nonostante ciò, l’azienda si sta impegnando per contattare personalmente gli utenti colpiti da questo brutto episodio di cybercrimine, interrompendo allo stesso momento la possibilità di utilizzare il proprio Nintendo Network ID per accedere all’account, arginando il pericolo di essere hackerati.

Sicuramente molti appassionati attenderanno il prossimo Nintendo Direct per scoprire come verrà risolta la situazione, per quanto l’appuntamento con la live di Giugno stia ancora tardando ad arrivare: a risollevare il morale dei gamer ci penserà l’annuncio di una nuova esclusiva per Switch?