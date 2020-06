Nina Zilli: il nuovo singolo Schiacciacuore feat. Nitro

Schiacciacuore (Polydor/Universal) è il nuovo singolo di Nina Zilli feat. Nitro, disponibile da venerdì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Schiacciacuore, il nuovo singolo di Nina Zilli

Scritta durante il lockdown, Schiacciacuore segna il grande ritorno di Nina Zilli che, con l’energia e la positività che da sempre la contraddistinguono, racconta il mondo che la circonda, lasciando tra le righe un messaggio importante.

Il significato della canzone

Oltre a essere una canzone d’amore, il singolo è metafora di una riflessione più profonda sulla relazione tra uomo e pianeta terra.

La donna diventa così una Madre Natura “in tuta da ginnastica” che, attraverso la voce di Nina, dialoga con gli esseri umani chiedendo di essere rispettata. Nitro, membro della Machete Crew, uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana che ha da poco rilasciato il nuovo album “GarbAge”, veste i panni dell’uomo che ammette le proprie colpe e si scusa per i suoi comportamenti.

È la presa di coscienza di chi si rende conto di aver commesso degli errori in una relazione così come nel nostro vivere su un pianeta che chiede il nostro aiuto.

Schiacciacuore, il primo singolo di un nuovo progetto in uscita prossimamente, è una canzone leggera all’ascolto, la cui spensieratezza è accentuata da metafore floreali, una produzione minimal e dalle tantissime backing vocals che la rendono eterea e colorata proprio come il nostro pianeta in primavera.

Schiacciacuore è anche il nome di una piantina, con un suo personale profilo Instagram, di cui NINA ZILLI ha ripreso la crescita, attraverso una diretta streaming 24/7 su Youtube, dalla sua germinazione al suo fiorire il giorno dell’uscita del singolo.