Netflix, un aggiornamento importante per vedere film offline

Molti utenti Netflix di lungo corso ricorderanno certamente uno dei più importanti update della piattaforma di streaming più famosa al mondo: la possibilità di scaricare liberamente film ed episodi delle nostre serie TV preferite, per poi vederli in un secondo momento anche in assenza di una connessione Wi-Fi.

Correva l’anno 2016 quando Netflix decise di introdurre questa graditissima funzione all’interno dell’app, che però soffre ancora oggi di un difetto rilevante: non è possibile iniziare la visione dei contenuti prima di aver completato per intero il download dell’episodio scelto o del film.

Ciò significa che il sistema di buffering video non è stato curato come ci si aspetterebbe, da questo punto di vista: se ad esempio siamo arrivati al 98% di download del contenuto, non potremo consultarne nemmeno una piccola parte. Un inconveniente al quale gli utenti hanno più volte chiesto soluzioni, che però fino ad oggi continuano a mancare.

Le possibili novità di Netflix

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare a breve: gli utenti di XDA Developers, noto forum internazionale di utenti esperti in ambito mobile, hanno analizzato il codice sorgente della versione beta 7.58.0 dell’app Netflix per Android, trovando una novità non indifferente: riferimenti alla possibilità di effettuare un download parziale degli episodi e iniziare comunque la visione sul nostro dispositivo senza alcun problema.

La nuova funzione, che verrà implementata ufficialmente nelle prossime versioni dell’app, porta un vantaggio particolare a tutti gli utenti, che potranno decidere se proseguire o meno il download nel caso in cui i primi minuti dell’episodio o del film non dovessero essere di loro gradimento.

L’update sembra promettere bene e apre un nuovo spiraglio di possibilità sulla gestione dei nostri download Netflix, che potranno essere effettuati con più criterio grazie alle anteprime parziali: tra poche settimane potremo scoprire a fondo il suo funzionamento, e da quali smartphone è supportato nel migliore dei modi.