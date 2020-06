Luca Abete torna sul fenomeno delle auto clonate. Dopo la risoluzione della truffa dell’auto clonata a Giugliano in Campania (in onda il 14 febbraio 2020), l’inviato di Striscia La Notizia torna a parlare di un caso di auto rubata e clonata a Quarto in provincia di Napoli.

Questa volta l’auto originale si trova a Milano e l’inviato Valerio Staffelli è andato alla ricerca del proprietario che circola con un auto della quale, a seguito di un finto passaggio, ha perso la proprietà.

Tutti i dettagli nel servizio di Striscia di questa sera disponibile a questo link.