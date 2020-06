Linea Verde: la puntata di domenica 28 giugno

Nuovo appuntamento, domenica 28 giugno, alle 12.20 su Rai1 con Linea Verde.

Il programma tornerà ad attraversare alcuni dei territori più significativi per la nostra storia, quelli segnati dalla via Appia Antica.

Dai Parchi Regionale e Archeologico dedicati alla “regina viarum” ci si muoverà verso il tratto finale dell’antica arteria, tra Benevento e Brindisi.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli aiuteranno gli spettatori ad esplorare la parte romana della strada, segnalando il patrimonio di biodiversità e le realtà agricole locali che, in questo momento, si stanno attrezzando per tornare il più possibile alla normalità.

Tra i luoghi visitati nel percorso romano della puntata, da segnalare il Castrum Caetani e Mausoleo di Cecilia Metella, un luogo che consente una prospettiva molto particolare sul paesaggio e sulla storia della via Appia.

Fuori dalla provincia di Roma, verso Sud, il viaggio partirà dal Sannio e dal suo capoluogo, Benevento, dove l’Arco di Traiano è l’antico e maestoso testimone dell’importanza che l’Appia rivestì per i commerci e la cultura dell’Impero romano.

Advertisement

Dalla Campania si arriverà in Puglia per un percorso tra storia, natura e agricoltura che va da Santeramo in Colle a Gravina in Puglia e poi, passando per Massafra e Castellaneta, giunge fino alla Riserva naturale di Torre Guaceto e alla città di Brindisi, dove terminava la via Appia.

Protagonisti l’agricoltura biodinamica, le tradizioni legate alla produzione di olio e di vino, la produzione di pasta gluten-free, lo straordinario paesaggio delle gravine. Peppone Calabrese, invece, racconterà la sua domenica in famiglia, attraverso la cucina e i prodotti del territorio.