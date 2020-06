Linea Blu: la puntata del 27 giugno

Donatella Bianchi andrà alla scoperta di una delle sette perle dell’Arcipelago toscano: l’Isola del Giglio, nella puntata di Linea blu, sabato 27 giugno alle 14.00 su Rai1.

Le anticipazioni della puntata di Linea Blu

Un’isola conosciuta in tutto il mondo a causa del tragico naufragio della Costa Concordia del 2012, che in quell’occasione mostrò un’altra faccia ben più nobile: l’altruismo della sua popolazione, motivo per cui l’isola ed i suoi abitanti hanno ricevuto la Medaglia d’Oro al merito civile. Ma naturalmente il Giglio è tanto altro.

Donatella Bianchi racconterà i fondali tanto amati dai sub di tutto il mondo e l’entroterra, altrettanto ricco di natura e storia.

“Linea Blu” parlerà anche di uno studio scientifico particolare: si è scoperto che tutta la popolazione dell’isola ha mostrato una singolare immunità al COVID, e questo, oltre a costituire un caso sanitario internazionale, rappresenta una speranza nella lotta al virus.

Anche questa settimana, ad accompagnare Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo che si imbarcherà su un catamarano da Napoli per raccontare quali saranno le regole da rispettare a bordo per una vacanza in barca in sicurezza.