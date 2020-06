Linea Blu: la puntata del 13 giugno

Nuovo appuntamento con Linea Blu, sabato 13 giugno alle 14 su Rai1. Donatella Bianchi ripercorrerà insieme ai telespettatori le tappe più significative di “Linea Blu”, nelle quali ha incontrato donne eccezionali che hanno fatto del mare la propria dimensione.

Le anticipazioni della puntata

L’olimpionica Alessandra Sensini racconterà il suo lockdown e l’emozione del ritorno in mare mentre una giovane trentenne ha realizzato il suo sogno: quello di diventare il comandante di un grande rimorchiatore del porto di Brindisi. E ancora, la storia di due giovani donne che, a Linosa, si impegnano per tutelare le tartarughe caretta caretta. Fino ad arrivare in Sardegna per “nuotare con le sirene”.

Una puntata, dunque, declinata al femminile per ribadire la forza e la determinazione delle donne anche in un elemento difficile come il mare.

Anche questa settimana, ad accompagnare Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo. In questa puntata incontrerà Marianna De Micheli, attrice apprezzata dal pubblico, ma anche grande appassionata del mare.