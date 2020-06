Le feste di Pablo è disco d’oro

È un momento ricco di soddisfazioni per Cara. La giovane artista raggiunge un altro traguardo conquistando il DISCO D’ORO per il singolo “Le feste di Pablo”(Polydor – Universal Music Italia), in collaborazione con Fedez.

La nuova certificazione arriva dopo essersi aggiudicato per settimane i primi posti della classifica Earone, confermandosi come uno dei singoli più trasmessi dalle radio italiane.

“LE FESTE DI PABLO”, inoltre, sta scalando le classifiche dello streaming con oltre 10 milioni di stream su Spotify, guadagnandosi così lo status di vera e propria hit.

Con“LE FESTE DI PABLO” la cantautrice ha rielaborato il suo nuovo singolo insieme all’artista multiplatino FEDEZ. Sulla traccia le voci dei due si intrecciano e si armonizzano perfettamente, creando un nuovo equilibrio tra pop e urban.

A luglio 2019 CARA ha pubblicato “Mi Serve” il suo primo singolo con Polydor, e in seguito la nuova versione “Mi Serve RMX” che ha visto la partecipazione di Samuel Heron uscita ad ottobre, brano che si è aggiudicato il Premio LUNEZIA “Iren” per il valore musicale e letterario.

L’artista ha aperto il suo 2020 con un nuovo inedito, prodotto da d.whale e SIXPM. “Le Feste di Pablo” è un singolo che racchiude l’impronta cantautorale di CARA, in un mix di sonorità pop con influenze d’oltreoceano.

Chi è Cara, protagonista de Le feste di Pablo

Anna Cacopardo, in arte CARA, 20 anni, di Crema. Si è avvicinata alla musica sin da bambina frequentando l’istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte. Appassionata del cantautorato italiano (ascolta artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De andré) e del pop internazionale (come Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty one Pilots) inizia il suo percorso musicale con esibizioni live in sessione acustica, proponendo anche brani inediti da lei scritti. Nel 2017 ha partecipato al Tour Music Fest di Mogol, arrivando in semifinale a Roma e, con un suo brano inedito, al concorso di Area Sanremo tour 2017, arrivando in finale. Dopo essersi iscritta all’Accademia di Musica NAM di Milano, al corso di Canto Moderno, ha iniziato da qualche anno un percorso musicale proprio, componendo sia testi che musica. “Mi Serve”è stato il primo singolo che ha pubblicato con un’etichetta discografica.