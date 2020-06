La svolta, forse decisiva, nelle indagini sul caso di Maddie McCann nella puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 10 giugno alle 21.20 su Rai3.

Nell’appuntamento, condotto da Federica Sciarelli, si parlerà della bambina di tre anni rapita nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo.

C’è un uomo sospettato, un pedofilo già condannato per reati sessuali, ora in carcere in Germania.

Era stato arrestato a Milano nel 2018 per reati di droga.