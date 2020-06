La Rai che verrà: qualche anticipazione sulla stagione 20/21

C’è grande fermento per la stagione televisiva 2020/2021 della Rai. Sono giorni frenetici per la messa a punto dei palinsesti del prossimo autunno, che saranno presentati ufficialmente il prossimo 1 luglio.

Le novità Rai, tra conferme e indiscrezioni

Non ci sarà più La Prova del cuoco, programma condotto nelle ultime stagioni da Elisa Isoardi.

Riconfermata a pieni voti Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane, mentre Antonella Clerici torna sulla rete ammiraglia con un nuovo programma: La casa nel bosco.

Cala il sipario anche su Vieni da me dopo l’addio di Caterina Balivo. Resta da capire cosa sarà inserito al posto del programma e, secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Greco potrebbe tornare con Zero e Lode.

Altro pilastro del sabato di Rai1 sarà Italia sì con Marco Liorni, mentre Domenica In sarà affidata ancora una volta a Mara Venier.

Sta tenendo banco, sul web, il caso de La Vita in diretta: secondo le indiscrezioni circolate sul web e lanciate da Dagospia, potrebbe esserci la conduzione in solitaria di Alberto Matano. Nonostante il successo di ascolti di questa edizione, premiati con il nostro Lifestyle Award 2020, ci sarebbe l’epurazione di Lorella Cuccarini che, secondo quanto scritto dal critico televisivo Marco Zonetti (leggi qui l’articolo), sarebbe legata a motivi politici. Voci che trovano anche conferme dal manager della Cuccarini, Lucio Presta, che ha risposto a un tweet di un utente (“Trovo assurdo che la politica si occupi di chi può stare in TV e chi no”) con un “A chi lo dice”.

Sempre secondo le indiscrezioni di Tv Sorrisi e Canzoni, alla Cuccarini potrebbe essere affidato lo spazio pomeridiano della domenica di Rai1, subito dopo Domenica In.

A proposito di successi, nulla trapela ancora per la nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia, attualmente affidata alla brillante conduzione di Monica Setta e Tiberio Timperi. Trasmissione che da mesi, ormai, fa incetta di record di ascolti e di share più alto della giornata: domenica scorsa è stato raggiunto il 25%! Sarebbe un grande autogol non riconfermare i due fuoriclasse di Rai1…

Cambi in vista, invece, per lo spazio feriale di Uno Mattina, attualmente condotto dalla coppia Poletti – Bisti.

Non trapela nulla, invece, per l’altra trasmissione di Rai1 della domenica, Linea Verde, che sta conquistando più consensi con la conduzione di Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Una coppia che è stata promossa a pieni voti persino da Maurizio Costanzo sulle pagine di un settimanale tv.

Si lavora anche per la nuova edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, che potrebbe ripartire tra settembre – ottobre dopo l’emergenza Coronavirus.

Tornerà anche Carlo Conti con il suo Tale e quale show. Amadeus, invece, dovrebbe essere nuovamente al timone del Festival di Sanremo 2021 così come de I Soliti Ignoti. Ma potrebbe esserci, per lui, un nuovo programma dedicato alla musica. Flavio Insinna, resta alla guida de L’Eredità.

Da Rai3, invece, potrebbe spostarsi la giornalista Serena Bortone, figura professionale valida e stimata dal direttore Stefano Coletta, che lascerebbe il seguitissimo spazio di Agorà per approdare al primo canale. Per il programma di informazione di Rai3, invece, si fa il nome di Gerardo Greco.

Su Rai2, invece, riconfermata Bianca Guaccero con Detto Fatto, mentre potrebbe essere affidato un nuovo talk show a Milo Infante nella fascia oraria che precede il factual show.

Sempre sul secondo canale potrebbe esserci nuovamente Simona Ventura ma, con qualcosa di nuovo.

Sempre su Rai2, da agosto, si vocifera di un graditissimo ritorno in tv: Manila Nazzaro. L’ex miss Italia, che ha condotto brillantemente la penultima edizione di Mezzogiorno in Famiglia, dovrebbe far coppia con Federico Quaranta dedicata al turismo in tempo di coronavirus. Notizia pubblicata nei giorni scorsi dal sito Lanostratv.

Insomma, queste sono alcune anticipazioni e indiscrezioni relative alla prossima stagione televisiva. Staremo a vedere come andrà a finire 🙂