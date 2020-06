La Nuova Hyundai Santa Fe

Il design della Nuova Santa Fe

Il design esterno di Nuova Santa Fe rappresenta una proposizione unica nel segmento SUV, combinando raffinatezza a un aspetto deciso. Il frontale risalta attraverso l’ampia griglia frontale che abbraccia i gruppi ottici, con un motivo tridimensionale che ne enfatizza la solidità e il carattere. Le luci diurne a LED, dalla forma a T unica e accattivante, creano una firma luminosa inconfondibile e incorporano la doppia funzione di indicatori di direzione.

In basso, la robusta piastra paramotore abbraccia la presa d’aria inferiore dando ulteriore supporto visivo all’architettura della griglia centrale. A completamento del look possente del frontale, gli angoli sono dominati da prese d’aria aerodinamiche verticali che incrementano l’efficienza del flusso d’aria e rafforzano l’impressione di solidità.

Il carattere di Nuova Santa Fe è sottolineato da rivestimenti dei passaruota più ampi e da nuovi cerchi in lega, inclusa un’opzione da 20’’. Al posteriore, il nuovo design dei gruppi ottici che si estendono orizzontalmente enfatizzano la larghezza del modello, con una banda rossa riflettente che unisce i corpi luminosi. Per armonizzare e rifinire la vista posteriore i designer hanno modellato la fascia del paraurti con l’obiettivo di ottenere linee distese e più sofisticate.

Grazie al suo design esterno, Nuova Hyundai Santa Fe dimostra maturità e sicurezza riflettendo le qualità premium di Hyundai.

Nuovo Luxury Package

Per la prima volta su una vettura Hyundai, Nuova Santa Fe è disponibile con un Luxury Package opzionale per aggiungere sensazioni di ancora più elevata qualità. L’allestimento include cerchi in lega da 20’’ con design dedicato e dettagli esterni in tinta con la carrozzeria.

Gli interni della Nuova Santa Fe

Gli interni di Nuova Santa Fe offrono ancor più spazio, comfort e praticità rispetto all’ultimo modello, e portano l’auto a un nuovo livello di lusso, grazie a ciascuna parte rifinita con materiali soft-touch di alta qualità. Nuova Santa Fe presenta un nuovo design nella parte inferiore del cruscotto, una console centrale riprogettata e un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici. La nuova console centrale fluttuante con comandi shift-by-wire è collegata al crash pad da una linea curva regolare. Per la prima volta, Nuova Santa Fe è dotata di un selettore “Terrain Mode”: una manopola di controllo situata nella console centrale per selezionare comodamente le diverse modalità di guida.

I pulsanti sono tutti posizionati centralmente per un uso intuitivo ed ergonomico e dalla postazione di guida tutto risulta a portata di mano. Il porta-bicchieri può essere chiuso quando non utilizzato e il vassoio sotto la console offre un ulteriore spazio aggiuntivo. L’aggiornamento premium degli interni è completato infine da un nuovo cluster completamente digitale da 12,3 pollici.

Maggiore efficienza e nuovi powertrain elettrificati

Dopo il successo di Kona Electric e Kona Hybrid, il B-SUV compatto Hyundai più venduto, la gamma elettrificata del brand si amplia ulteriormente e va ad includere anche l’ammiraglia dei suoi SUV in Europa. Nuova Santa Fe è il primo modello in Europa ad essere equipaggiato con il nuovo powertrain “Smartstream” Full Hybrid e Plug-In Hybrid. Ulteriori informazioni sulla nuova gamma di propulsori di Santa Fe saranno rilasciate nel prossimo futuro.

Una nuova piattaforma per performance più brillanti e maggiore sicurezza

Nuova Santa Fe è il primo modello Hyundai in Europa – e il primo SUV del brand a livello globale – a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione, che porta a significativi miglioramenti in termini di performance, maneggevolezza, efficienza e sicurezza.

Dotata di un sistema che controlla il flusso d’aria, la nuova piattaforma migliora il movimento dell’aria attraverso il vano motore e consente al calore di dissiparsi. Questo incrementa la stabilità nella parte inferiore del veicolo, ulteriormente aumentata anche dalla posizione ribassata degli equipaggiamenti pesanti all’interno della piattaforma, che riduce il peso e abbassa il baricentro. Anche l’aerodinamica è stata migliorata in modo da ridurre al minimo la resistenza dell’aria e offrire un’eccellente efficienza dei consumi, potenza e prestazioni di guida.

I punti fissi per i bracci dello sterzo sono stati posizionati più vicino al centro dell’asse anteriore, consentendo una maggiore maneggevolezza.

Allo stesso modo, il controllo di rumore, vibrazioni e ruvidità dell’andatura del veicolo (NVH) viene migliorato attraverso sistemi di assorbimento acustico rinforzati nelle parti più sensibili alle vibrazioni.

La nuova piattaforma porta anche miglioramenti di sicurezza in caso di collisione grazie a progressi nella progettazione. Attraverso l’uso di una struttura a carico multiplo, la stampa a caldo e l’integrazione di una piastra in acciaio ad altissima resistenza, la piattaforma consentirà all’auto di assorbire meglio l’impatto in caso di collisione, riducendo al tempo stesso la deformazione dello spazio passeggeri.