La domenica di Rai1 e dei suoi fuoriclasse

Parte nel migliore dei modi Top Dieci, il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Il nuovo varietà si aggiudica gli ascolti della serata con un ampio margine di vantaggio dalla concorrenza Mediaset rappresentata da Barbara D’Urso.

Il suo Live, nonostante la presenza di ospiti illustri come Matteo Salvini, stenta a decollare da diverse settimane perdendo anche contro le repliche delle serie tv targate Rai.

3.969.000 telespettatori (share 19.16%) contro 1.971.000 telespettatori (share 12.09%) rappresentano un ottimo primo passo per Carlo Conti che si aggiudica così gli ascolti della serata di domenica 14 giugno.

Ma soprattutto il nuovo programma piace tanto e convince. Per molti è stato un tuffo nel passato, riscoprendo tante di quelle cose vissute in età giovanile. Come ad esempio i 10 programmi più longevi della tv italiana, i beni di largo consumo più acquistati nel 1969.

Un programma ricco di amarcord, un bel viaggio a ritroso nel tempo.

Tante piccole cose che hanno reso questo nuovo e originale programma una vera e propria chicca per la rete ammiraglia. Certo, mancava il pubblico in studio… Ma almeno i “finti” applausi hanno colmato questo gap causato dall’emergenza Coronavirus.

Senza tralasciare la professionalità e l’indubbia bravura del padrone di casa Carlo Conti. Un fuoriclasse per Rai1!

Gli altri ascolti della domenica di Rai1

Ed a proposito di fuoriclasse non possiamo non citare Monica Setta e Tiberio Timperi. La coppia di Uno Mattina, fresca di riconferma anche per la prossima stagione, ottiene lo share più alto della giornata.

Distacco minimo con L’Eredità, altro successo di Rai1, così come Linea Verde e Domenica In.

Tutte trasmissioni che garantiscono, al direttore Stefano Coletta, un over 20% di share.