ItaliaSì, la puntata del 13 giugno

Nuovo appuntamento con “ItaliaSì”, “il podio del pomeriggio” di Rai1 condotto da Marco Liorni, in onda sabato 13 giugno alle 16.40.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

In questa puntata si gioca con i saggi del programma a “l’oggetto misterioso” utile in tempo di covid. Mauro Coruzzi ha avuto una esperienza virtuale e la racconta.

Sul podio torna Irene Coppola, imprenditrice premiata da Mattarella con una mascherina molto altruista.

Caterina Varvello è in collegamento da un parco giochi. Si parla anche di un’operazione al cervello fatta mentre il paziente cucina, normalità o eccezione? Poi, una splendida storia di adozione raccontata da Elisa e Davide.

Ma quali sono le aspettative e le attese dei giovani nel post-coronavirus? Manuel Bortuzzo è al convegno “Quale Futuro” con centinaia di ragazzi e ragazze.

Torna anche lo spazio con meteoriti e astronomi.

E, ancora, il 17 giugno è la Giornata Mondiale contro la Desertificazione, l’Italia trova soluzioni importanti e vengono portate in Europa, sul podio il prof. Attilio Toscano. Per l’attualità riparte il calcio, e i tifosi tornano a sorridere: Maurizio Aiello si prepara all’attesissima Napoli-Inter per la Coppa Italia.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.