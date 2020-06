iPhone, arrivano le App Clips: di che si tratta?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale di iOS 14, ultima iterazione del sistema operativo Apple dedicato ai nostri iPhone e iPad, ma i più curiosi tra di noi avranno già notato tra le funzioni disponibili qualcosa di completamente inaspettato: le nuove App Clips.

Cosa sono le App Clips?

Di che cosa si tratta, nel dettaglio? Come il nome suggerisce, abbiamo a che fare con versioni “light” delle tradizionali app iOS, di peso inferiore e rese disponibili come anteprima di un’applicazione completa, che in un secondo momento potremo decidere di installare o meno sul nostro dispositivo con iOS 14.

Il concetto alla base delle App Clips è quindi darci un assaggio del software disponibile su App Store, senza per questo vincolarci ad installare la versione completa, nel caso in cui cambiassimo idea dopo averlo provato. Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di scaricare eventualmente le porzioni di app che contengono le feature che realmente ci servono, riducendo di parecchio il peso dei download.

Il tutto direttamente dall’App Store che ormai conosciamo bene: se vogliamo sperimentare le nuove Clips, potremo premere il pulsante Apri e testare in pochi secondi l’app. Una volta terminata la prova, non rimarrà sul nostro device alcuna traccia del pacchetto software appena usato.

Un vantaggio quasi incredibile per gli utenti, che però dovrà essere controbilanciato da uno sforzo altrettanto sostanzioso dagli sviluppatori di app iOS 14: il software dovrà infatti essere riscritto in tutto o in parte per renderlo disponibile in “clips”, ovvero i frammenti di programma che concorrono a formare l’app completa in tutte le sue componenti.

Ci troviamo quindi in presenza di una rivoluzione in casa Apple, che prenderà sempre più piede con l’avvento di iOS 14 sulla prossima generazione di iPhone e iPad: a guadagnarne sarà anche la sicurezza, oltre alla flessibilità di installazione e alla maggiore praticità d’uso delle app?