IoInvio, il corriere espresso per spedire con un clic

Spedire un pacco all’estero o in Italia non è mai stato così semplice grazie a IoInvio, il corriere espresso di spedizione online del gruppo Poste Italiane che offre un servizio comprensivo di codici di tracciabilità internazionali e procedure doganali più rapide.

Il rapporto qualità/prezzo è tra i migliori in circolazione. A partire infatti da un minimo di 6,90 euro, a salire in base al peso del pacco, potrai ordinare spedizioni di buste, pacchi e plichi direttamente dal tuo pc o smartphone. Per semplificarti la vita e farti risparmiare tempo sarà il corriere di IoInvio, gratuitamente, a passare a ritirare il pacco a casa tua.

Ma come funziona Ioinvio? Il primo passo è registrarsi al sito: non costa nulla, e per farlo basta compilare il form o inserire i dati della tua spedizione. Confermato l’ordine riceverai, nella tua casella di posta, l’e-mail di conferma della tua registrazione e la password per accedere al tuo profilo. Per evitare contrattempi o ritardi, sul sito di IoInvio sono disponibili tutte le informazioni necessarie – particolarmente utili se devi inviare un pacco all’estero – su come imballare un pacco da spedire.

Entro 24 ore dall’ordine il corriere di IoInvio, tramite il servizio a domicilio, passerà a ritirare il pacco, con la possibilità di vedere in ogni momento dove si trova il pacco che hai spedito grazie al codice di spedizione: inserendolo nell’apposito spazio sulla homepage del sito, oppure accedendo all’area “le mie spedizioni”, potrai seguire il percorso del tuo pacco. Per le spedizioni standard in Italia, il pacco

Advertisement

in certi casi anche entro 48 ore.

Quando il corriere non trova il destinatario (perché, banalmente, è fuori casa) ritentail giorno successivo. Se anche in questo caso la consegna non andasse a buon fine, il destinatario verrà contattato telefonicamente e – senza alcun costo aggiuntivo – verrà fissato un appuntamento con il corriere.

Se vuoi stare più tranquillo con le tue spedizioni IoInvio ti dà la possibilità, in fase di conferma d’ordine, di integrare una quota assicurativa e di concordare la consegna del pacco su appuntamento o in orario serale. Tra gli obiettivi di IoInvio c’è infatti la la massima soddisfazione del cliente, raggiungibile con un alto grado di personalizzazione dei servizi offerti.

Per quanto riguarda i pagamenti, il sito di IoInvio consente di pagare online con carta di credito (American Express, MasterCard, Diners, Visa), carta prepagata (es. PostePay) e PayPal. Il pagamento sarà addebitato solo dopo che il corriere avrà ritirato il pacco presso il mittente e preso in carico la spedizione.

Infine, un piccolo premio per i clienti più fedeli: se consigli IoInvio ai tuoi conoscenti guadagnerai 0,10 € (sotto forma di credito utilizzabile sulle prossime spedizioni) per ogni spedizione di un tuo amico.