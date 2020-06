Io viaggio perchè: tutti i motivi che ci spingono a fare un viaggio

un cervello che riceve sempre stimoli nuovi e diversi aumenta le capacità cerebrali. Inoltre i viaggi ci portano a conoscere e a vivere situazioni nuove che non siamo abituati a vivere nella nostra routine, per questo motivo dobbiamo pensare e agire in maniera diversa, a seconda del contesto, e questo migliora la nostra intelligenza pratica.

un cervello che riceve sempre stimoli nuovi e diversi aumenta le capacità cerebrali. Inoltre i viaggi ci portano a conoscere e a vivere situazioni nuove che non siamo abituati a vivere nella nostra routine, per questo motivo dobbiamo pensare e agire in maniera diversa, a seconda del contesto, e questo migliora la nostra intelligenza pratica.

un cervello che riceve sempre stimoli nuovi e diversi aumenta le capacità cerebrali. Inoltre i viaggi ci portano a conoscere e a vivere situazioni nuove che non siamo abituati a vivere nella nostra routine, per questo motivo dobbiamo pensare e agire in maniera diversa, a seconda del contesto, e questo migliora la nostra intelligenza pratica.