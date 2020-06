Se l’intimo di un uomo è perlopiù scontato e a tratti banale, quello di una donna ha una sua complessità oltre che presentare un ventaglio di scelte davvero ampio.

Ciò è successo perché con gli anni, o per meglio dire nei secoli, la donna non solo si è appropriata della sua sessualità, in tutte le sue sfaccettature, ma ha preso maggiore coscienza del proprio corpo, valorizzandolo e coccolandolo con completini seducenti e preziosi.

Questo è solo un aspetto del vasto mondo dell’intimo femminile che risponde alle necessità di ogni donna, da quella che ama lo sport e vuole indumenti intimi che calzano in maniera aderente ma non stretta, alla donna che ama la comodità, a quella che utilizza un intimo contenitivo per affinare la silhouette o alla donna che ama l’intimo di una certa preziosità!

Insomma l’intimo per donna è un mondo complesso e “multiforme” che bisogna conoscere. Noi abbiamo deciso di dividere il “mondo intimo donna” in 4 macroblocchi, ma sentitevi libere di indossare come e quando, tutto quello che vi rende felici.

1 Intimo seducente

Il primo blocco di intimo per donna di cui vi vogliamo parlare è proprio quello “da mostrare” al proprio amante.

Quello che fa impazzire gli uomini. Comprende tutta la più bella lingerie di pizzo, preferibilmente nero, ma anche rosso e bianco, colori che gli uomini adorano.

Ma a prescindere dal mondo maschile è bene sempre scegliere un intimo che piaccia soprattutto a voi, che vi doni quel tocco di sensualità in più che cercate.

In questa grande blocco fanno parte: tanga, perizomi, babydoll, body ricamati e trasparenti, autoreggenti di una tessitura particolare, reggiseni a balconcino e anche la giarrettiera.

2 Intimo da ufficio

Questo blocco lo dedichiamo alle donne in carriera, che lavorano e che a mano essere sobrie ma eleganti e raffinate.

Queste donne hanno bisogno di un intimo non aggressivo e anche comodo, quindi vi consigliamo indumenti di cotone, che lasciano anche traspirare la pelle.

Immaginate le donne che sono costrette a lavorare “sedute” o quelle che fanno lavori dinamici che occupano gran parte delle ore giornaliere, hanno bisogno di una lingerie comoda e traspirante.

Utilizzate reggiseni lisci, perfetti anche sotto una camicia chiara oppure se amate le scollature, il reggiseno a balconcino o un corpetto non volgare sotto la giacca vi renderà eleganti e leggermente piccanti!

3 Intimo da sport

Una donna che ama mantenersi in forma è una donna che fa sport. L’attività fisica è importante sia per un corpo in salute e sia per limitare “i danni” dell’avanzare dell’età. Per questo è giusto avere un reparto di intimo da dedicare alla nostra attività sportiva che abbia determinate caratteristiche. Come prima cosa non deve stringere e deve essere traspirante. In alcuni casi, per le donne più formose, è bene utilizzare dei reggiseni contenitivi e ben aderenti alla pelle (ma senza stringere!) senza ferretti. I tessuti scelti devono essere in fibra naturale o sintetica e le mutandine meglio che siano senza cuciture così da accompagnare meglio il movimento delle gambe durante l’attività.

4 Intimo da “signora matura”

Anche le donne mature hanno un loro “settore” di intimo. Una lingerie più comoda, adatta ad accogliere forme e curve importanti, ma non solo, e magari contenitiva, come pancere a mutandina o guaine. Molto in uso anche le sottovesti, ideali per evitare trasparenza delle gonne. Anche i reggiseni sono meno scollati e ben fascianti e le mutande spesso a vita alta.

Questa nostra divisione è solo “generica” perché ribadiamo che ogni donna deve indossare, a prescindere dall’età, l’intimo che più le piace.