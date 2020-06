Il Serialista, con Renzo di Falco

Continuano gli appuntamenti con Il Serialista, la rubrica ideata e curata da Renzo di Falco interamente dedicata alle serie tv. Dopo aver raccolto migliaia di visualizzazioni sull’account Instagram @renzodifalco ed essere approdato in tv sui canali Fox, questa volta Il Serialista si concentra sulle “voci del doppiaggio” nei due episodi online rispettivamente da mercoledì 10 e da mercoledì 24 giugno.

Durante l’emergenza Coronavirus le sale di incisione erano chiuse e, di conseguenza, molti titoli sono arrivati in tv e sulle piattaforme digitali esclusivamente in versione originale, disorientando spesso i fan abituati a sentir parlare in italiano i personaggi più amati. Per questo, Il Serialista ha voluto chiedere ad alcuni degli attori doppiatori più amati e conosciuti il loro rapporto con le serie tv. A quali ruoli sono più affezionati? E, da spettatori, cosa non possono assolutamente perdere?

Renzo di Falco, nelle due puntate speciali di giugno de Il Serialista, ospiterà: Mirko Cannella (voce di Rio de La Casa di Carta e Jughead di Riverdale), Massimo Lopez (voce di Homer Simpson e di Jane The Virgin), Sabrina Duranti (Lorna Morello di Orange Is The New Black, Eve di Killing Eve e Cristina Yang di Grey’s Anathomy), Tito Marteddu (JJ di Outer Banks e Brandon Stark de Il Trono di Spade), Sara Labidi (Anna di Chiamatemi Anna e Arya Stark de Il Trono di Spade), Riccardo Niseem Onorato (voce di Larry Belardo in The Young Pope), Alex Polidori (voce di Tom Holland in Spiderman Homecoming e di Sam di Atypical), Tommaso di Giacomo (Rasmus di The Rain e Mike di Stranger Things), Elena Perino (Laurel de Le Regole del Delitto Perfetto e Veronica di Riverdale), Andrea Di Maggio (Otis di Sex Education).

L’appuntamento è, dunque, per mercoledì 10 e mercoledì 24 giugno con i due nuovi appuntamenti de Il Serialista.