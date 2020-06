Il Locus Festival 2020 sarà Limited Edition

Prende corpo la line-up artistica del Locus festival 2020.

Quella di quest’anno sarà una “limited edition” che trasforma i limiti di questa estate in pregi di esclusività e ricercatezza.

L’emergenza Coronavirus ha fatto cambiare i piani e i programmi relativi agli ospiti, molti dei quali hanno dato la disponibilità per il 2021, tra cui Niccolò Fabi.

Già dalle prime anticipazioni, appare evidente come i limiti di quest’anno, per via delle norme anti-covid, diventeranno dei pregi per un festival che non ha mai rinunciato alla qualità per la quantità.

Ci sarà una dimensione più intima e raccolta, ma preservando la qualità e l’identità culturale del Locus. E per chi non potrà esserci, sarà offerta la possibilità di mantenere un contatto audiovisivo con speciali dirette video in streaming.

Per l’edizione 2020 ci sarà nuovamente la convenzione con il Comune di Locorotondo, e l’azienda vinicola Tormaresca conferma il suo convinto supporto come official partner.

Il tutto, come sempre, nell’accogliente contesto della Valle d’Itria, cuore di Puglia.

I protagonisti del Locus Festival 2020

Il soul rap italiano di Ghemon, ed il duo formato dai cantautori Colapesce e Dimartino, si aggiungono agli artisti già annunciati: Calibro 35, Michael League e Bill Laurance degli Snarky Puppy, oltre alla prestigiosa mostra fotografica “Sonica” di Guido Harari dal 7 al 23 agosto.

Quando si svolgerà

L’evento si svolgerà ad agosto 2020, nella suggestiva location di Locorotondo.