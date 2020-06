I nuovi laptop ASUS TUF Gaming arrivano in Italia

Arrivano da ASUS i nuovi laptop TUF Gaming, in grado di offrire prestazioni e versatilità mai viste prima. Il 15,6’’ pollici TUF Gaming A15 (FX506) e il laptop TUF Gaming A17 (FX706) da 17,3’’pollici offrono un’esperienza senza precedenti ad un prezzo più che conveniente. Grazie alle elevate prestazioni e una resistenza testata, la nuovissima linea di laptop TUF Gaming combina hardware di nuova generazione con i più recenti processori AMD Ryzen™ 4000 Mobile, a cui si aggiungono la GPU NVIDIA® Turing™ per opzioni di visualizzazione con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e una gamma di funzionalità per una migliore durata della batteria, solidità di materiali e design accattivante.

Caratteristiche tecniche dei notebook ASUS TUF

ASUS TUF Gaming A15 (FX506) CPU AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors (R7-4800H – R9-4900H) Display 15.6-inch Non-glare Full HD (1920 x 1080), IPS-level panel fino a 144Hz, adaptive sync technology Sistema Operativo Windows 10 Home Schede Grafiche Fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Memoria Principale Fino a 32GB 3200MHz DDR4 VRAM Fino a 6G GDDR6 Storage M.2 NVMe PCIe SSD fino a 1TB Wireless Wi-Fi Intel Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth® Bluetooth V5.0 Camera HD camera Interfacce I/O 1 Audio Jack Combo 1 x HDMI 2.0b 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (supports Display Port 1.4) 1 x RJ45 LAN 1 x USB 2.0 1 x Kensington lock Audio Dual Speakers con DTS:X Ultra Microfono array con supporto riconoscimento vocale Cortana e Alexa 3.5mm headphone jack Batteria Fino a 48Wh lithium-polymer battery 180W power adapter Plug Type: ø6 (mm) (Output voltage : 180W) (Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal) Colori Fortress Gray, Bonfire Black

ASUS TUF Gaming A17 (FX706) CPU Processori AMD Ryzen™ 4000 Display 17.3 pollici, display Non-glare Full HD (1920 x 1080), IPS fino a 120Hz, tecnologia di sincronizzazione Advertisement Sistema Operativo Windows 10 Home GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Memoria 16GB 3200MHz DDR4 VRAM 6G GDDR6 Archiviazione M.2 NVMe PCIe SSD 512GB HDD: 1TB 5400RPM SATA Wireless Wi-Fi Intel Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth® Bluetooth V5.0 Camera HD camera Interfaccia 1 x Audio Jack Combo 1 x HDMI 2.0b 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C Display Port 1.4 1 x RJ45 LAN 1 x USB 2.0 1 x Kensington lock Audio Dual Speakers DTS:X Ultra Microfono integrato con supporto a Cortana 2.0 Jack per cuffie da 3.5mm Batteria Batteria 90Wh ai polimeri di litio Adattatore AC 180W Plug Type: ø6 (mm) (Output: 180W) (Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal) Colorazione Fortress Gray

Prezzi, disponibilità e colori degli ASUS TUF Gaming

ASUS TUF Gaming A15 (FX506) è disponibile in Italia, nelle colorazioni Fortress Gray e Bonfire Black, presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo suggerito al pubblico di 1099,00 € (a partire da, IVA inclusa). ASUS TUF Gaming A17 (FX706) è disponibile in Italia, nella colorazione Fortress Gray, presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo suggerito al pubblico di 1399,00 € (a partire da, IVA inclusa) e sarà prossimamente disponibile anche sull’e-shop di ASUS.