I corsi di formazione online da seguire interamente da casa

I corsi di formazione sono un must per chi voglia arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. E’ importante perché permette di restare sempre al passo con i tempi e di poter avere sempre quella marcia in più rispetto agli altri.

Ma come è possibile formarsi se il lavoro e gli impegni portano via del tempo? La risposta è semplice e attuale: i corsi online.

In questo periodo di lockdown abbiamo riscoperto come è possibile comunicare, interagire e studiare anche dalla propria abitazione. E le nuove norme impongono, senza dubbio, delle misure particolari di attenzione da rispettare.

Ed ecco che la formazione online calza a pennello con quello che è il contesto attuale.

Formarsi da casa è possibile grazie alla startup italiana, Accademia Domani, che offre corsi di formazione online e con il rilascio di certificato.

I corsi sono accreditati da VeriForm, un sistema di tracciamento automatizzato dell’autenticità basato su QR Code, che presto sarà anche su Blockchain.

Non è necessario un titolo di studio specifico per poter continuare a studiare e imparare: i corsi sono aperti a tutti, soprattutto a chi ha voglia di imparare.

Sarà così possibile seguire da casa o da ufficio quando e come si preferisce. Si potrà scegliere il percorso relativo a responsabile risorse umane , tanto in voga in questo periodo, o tante altre materie e argomenti.

Accademia Domani offre un ampio portfolio di corsi a disposizione degli utenti. Un format che ha riscosso parecchio successo, annoverando oltre cinquecentomila iscritti nei quattro continenti.

Sono oltre 120 i corsi disponibili su cui l’utente potrà indirizzare la propria scelta in base ai propri interessi o alla voglia di scoprire nuovi orizzonti.

Anche il nostro paese ha risposto alla grande al richiamo della startup italiana, che propone la propria offerta formativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A decidere quando studiare sarà proprio l’utente. Tra le peculiarità di questa piattaforma online c’è quella del pacchetto corsi, ovvero acquistare tutti i corsi online forniti alla modica cifra di 59 euro. Il corso singolo, invece, viene proposto a 29,99 euro, ragion per cui sarà più conveniente la prima soluzione. Se magari scegliete questa piattaforma per partecipare a un corso di contabilità, potrete poi allargare le vostre conoscenze seguendo magari lezioni dedicate al montaggio video, o al cake design o addirittura su come realizzare un blog!

Le ore di video variano, ovviamente, in base a cosa si sceglie: si può partire dalle 4 ore fino alle 40. Sempre in base al corso ci saranno videotutorial o dispense di esercizi da scaricare.

Per poter partecipare ai corsi non è richiesto nulla di così particolare o complicato: basta un computer o un tablet, o persino anche uno smartphone non necessariamente recente.

Se siete interessati potrete accedere al sito e scoprire così, nel dettaglio, il programma di ogni corso.

Insomma, la formazione online sta prendendo sempre più piede nel nostro paese e quella di Accademia Domani risulta essere una soluzione importante ed innovativa.