Huawei Mate 40 con la nuova interfaccia della fotocamera con tocco laterale

A ottobre è prevista la nuova ammiraglia Huawei Mate 40. Sembra che Huawei stia anche considerando di integrare i controlli della fotocamera sul lato dello schermo. A lanciare questa anticipazione è Letsgodigital.

Smartphone Huawei con interfaccia utente fotocamera innovativa

Huawei Technologies ha depositato un brevetto di design presso CNIPA (China National Intellectual Property Administration) il 6 luglio 2019. La documentazione è stata pubblicata il 16 giugno 2020 e comprende 10 immagini di produzione combinate con una breve descrizione. Inoltre, sono state aggiunte alcune immagini a colori di uno smartphone Huawei dal design moderno con un display arrotondato e una doppia fotocamera frontale.

Il brevetto di progettazione riguarda principalmente l’interfaccia utente grafica per la fotocamera, che è implementata sul lato dello schermo del bordo. Sono state stabilite due interfacce side-touch. Inizialmente vediamo un’icona di impostazione dei parametri (+ e -), seguita da un’icona per il flash, per la selezione del filtro e per l’impostazione del bilanciamento del bianco. Inoltre, è inclusa un’icona di conversione, per passare dall’obiettivo della fotocamera davanti e dietro. L’ultima icona funge da pulsante di scatto.

La seconda interfaccia inizia anche con un’icona di impostazione dei parametri (+ e -). Quindi vediamo un’icona per HDR, il flash, il bilanciamento del bianco e infine ‘Pic’ per aprire la Galleria con tutte le foto e i video ripresi.

Smartphone Huawei Mate con doppia fotocamera selfie

Con la serie Huawei P40 introdotta all’inizio di quest’anno, il produttore cinese ha scelto di utilizzare una fotocamera selfie con fori di perforazione: un foro ovale è stato realizzato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per una fotocamera selfie doppia.

Con il modello brevettato, vediamo di nuovo due fotocamere selfie. Questa volta, tuttavia, è una tacca relativamente stretta centrata nel mezzo. La parte superiore del dispositivo è priva di pulsanti. La parte inferiore fornisce l’accesso alla connessione USB-C e al vano SIM.

Quindi arriviamo sul retro. Qualcosa di strano sta succedendo qui, perché non c’è una singola fotocamera sul retro. Ora potresti ancora pensare; questo sarà compilato in seguito, Huawei ha semplicemente optato per questo brevetto per concentrarsi sull’interfaccia della fotocamera. Tuttavia, sono state aggiunte anche immagini a colori che mostrano lo smartphone Huawei da tutti i lati. Anche qui, nessun sistema di telecamere è visibile sul retro. Per il momento, non è chiaro perché sia ​​così.

Huawei sta lavorando su una fotocamera invisibile? All’inizio di quest’anno, OnePlus ha mostrato per la prima volta uno smartphone concept, OnePlus Concept One ha una cosiddetta fotocamera invisibile. Utilizzando il vetro elettrocromico e la tecnologia trasparente, la fotocamera è visibile solo quando viene effettivamente utilizzata. Tuttavia, il dispositivo OnePlus è un concept phone, che non è mai stato rilasciato.

Qualche tempo fa, LetsGoDigital ha riferito su uno speciale smartphone Huawei Mate con un caratteristico sistema di telecamere a forma rotonda. La particolarità era l’integrazione di un anello display multifunzione attorno alla fotocamera. Questa fotocamera potrebbe essere combinata con la nuova interfaccia side-touch?

In ogni caso, puoi presumere che Huawei fornirà alla sua nuova serie Mate 40 una fotocamera progressiva, come ci siamo abituati dal produttore cinese. Di recente si è diffusa la voce dalla Cina che i nuovi smartphone di fascia alta di Huawei avranno una fotocamera da 108 megapixel combinata con un obiettivo Freeform 9P – per evitare distorsioni negli scatti grandangolari.

Huawei di solito lancia i suoi smartphone Mate verso settembre / ottobre. La data di uscita esatta di Mate 40 è ancora sconosciuta, ma puoi supporre che venga utilizzata una strategia simile.

Visualizza il brevetto dello smartphone Huawei Mate con interfaccia side-touch.