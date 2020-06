Huawei, arriva l’aggiornamento EMUI 10.1

Con l’arrivo dell’estate, i principali produttori di smartphone stanno dando il via ad una serie di aggiornamenti software piuttosto interessanti, in grado di perfezionare l’esperienza d’uso dei nostri dispositivi dal punto di vista del multitasking e della multimedialità in generale.

L’aggiornamento Huawei

Anche Huawei, ovviamente, non fa eccezione: il brand cinese ha deciso di avviare la distribuzione dell’interfaccia grafica EMUI 10.1 sui propri dispositivi di punta, accompagnandola alla “gemella” Magic UI 3.1, disponibile per gli smartphone del brand Honor.

Al momento, la lista dei device compatibili comprende 20 nomi: entrambe le versioni dell’aggiornamento, molto simili a livello di nuove feature, includono miglioramenti a livello di gestione del multi-schermo e della modalità Always On Display.

Si aprono inoltre le porte a una nuovissima app di videochiamata: MeeTime, creata per contattare i nostri amici e parenti in qualità HD con la possibilità di regolare i parametri di luminosità e lo sfondo in tempo reale, grazie ai comandi pop-up che appariranno su schermo.

Una seconda novità esclusiva è senz’altro il debutto di Celia, l’assistente vocale pronto a rivaleggiare con Siri, Google Assistant e Cortana.

Il sistema di apprendimento dell’AI è basato su algoritmi proprietari Huawei, e si propone di facilitare la nostra interazione con le funzioni principali del dispositivo e le app compatibili.

I dispositivi compatibili con l’aggiornamento

Dopo questa panoramica sulle funzioni principali della nuova interfaccia, ci staremo sicuramente chiedendo quali sono gli smartphone compatibili: nella lista ufficiale troviamo i flagship Huawei (P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 RS, Huawei Mate 20 X, Huawei Nova 5T, Huawei Mate Xs, P40 lite, Nova 7i, Mate 30, 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, MatePad Pro, MediaPad M6), a cui seguono i device di Honor, il sub-brand di Huawei: Honor View 30 Pro, V30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 e V20.

Nel caso in cui il nostro smartphone, anche se piuttosto recente, non comparisse nella lista, niente panico: Huawei potrebbe decidere di aggiungere altri device in un secondo momento, possibilmente entro il prossimo mese.