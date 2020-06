Guaranà di Elodie è il brano più trasmesso in radio

Guaranà, l’ultimo singolo di Elodie, conquista la #1 posizione nella classifica dei singoli più trasmessi in radio, stilata da EarOne.

Guaranà il brano più ascoltato in settimana

“Guaranà”, che attualmente ha totalizzato oltre 3.5 milioni di stream e 7 milioni di views.

Il brano prodotto da Dardust continua a scalare la classifica digitale, è il quarto brano della cantante a raggiungere tale traguardo radiofonico.

Segue i successi della certificata disco d’oro “Andromeda”, “Margarita” hit doppio disco di platino dell’estate 2019, e la collaborazione alla certificata disco di platino “Pensare male”, dei The Kolors.

“Guaranà” è stato aggiunto al formato digitale di This is Elodie, l’album pubblicato in streaming il 31 gennaio e in CD il 7 febbraio, che attualmente ha superato 150 milioni di stream complessivi.

Elodie, che ad oggi ha più di 220 milioni di visualizzazioni sul proprio canale YouTube, si conferma come una delle cantanti italiane della scena pop-urban più apprezzate.

E’ anche l’unica presente nella Top 200 Italia di Spotify con tre brani (“Guaranà”, “Andromeda” e “Margarita”).

L’estate di Elodie continua con il featuring nel nuovo singolo di Takagi & Ketra, “Ciclone”, disponibile da oggi, a cui hanno collaborato anche Mariah, rivelazione della scena reggaeton trap r&b internazionale, e i Gipsy Kings.