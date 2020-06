Google Chromecast, in arrivo una nuova versione

E’ da qualche tempo che non sentiamo più parlare di novità per Google Chromecast, il dongle TV diventato in breve tempo un bestseller assieme al rivale Fire TV prodotto da Amazon.

Nonostante questo lungo silenzio stampa, la casa di Mountain View “nasconde” effettivamente diverse novità in merito alla prossima generazione di Chromecast, che potrebbe debuttare entro fine estate 2020.

Le novità di Google Chromecast

L’indiscrezione proviene dal forum XDA Developers, che ha pubblicato negli ultimi giorni alcuni fermo immagine tratti da un video dimostrativo del dipartimento marketing Google: gli screenshot mostrano chiaramente il nuovo design del dispositivo, che abbandona il tradizionale formato rotondo a favore di uno ovale, ricoperto da una superficie in gomma e non più in plastica.

Il device, che ha nome in codice “Sabrina”, sarà inoltre caratterizzato da un telecomando apposito (Google Remote) munito di 7 tasti, tra i quali spicca l’immancabile assistente vocale con cui impartire ordini al nuovo Chromecast. Saranno certamente presenti alcuni comandi “ad hoc” e dedicati alle più importanti piattaforme di video streaming per facilitare il playback di film e serie TV a seconda del servizio da noi scelto per la visione.

Ad un cambiamento di design fisico e alla presenza di comandi rinnovati corrisponde ovviamente un nuovo stile dei contenuti e dell’interfaccia su video. Le prime schermate della nuova UI sono particolarmente focalizzate sulla facilità di navigazione: la tab Live ci permette di selezionare le serie e i programmi in corso di uscita e le premiere più importanti; così come potremo fare riferimento a una nuova schermata per le richieste inviate tramite l’assistente Google.

Si profila quindi all’orizzonte un autunno di novità importanti per il mondo dello streaming “made in Google”: dopo Chromecast Ultra, attuale dongle TV del brand americano, vedremo come arricchirà la nostra esperienza di spettatori la nuova evoluzione di un prodotto che ha convinto anche in Italia.