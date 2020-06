Giovanni Vernia, #ancheioshowacasa è un successo

Giovanni Vernia porta a casa (sua) un gran risultato: è boom di ascolti per il social format d’intrattenimento #ANCHEIOSHOWACASA, che registra 5 milioni di views con i suoi appuntamenti.

Nato come esperimento all’alba del Decreto #IoRestoaCasa e “figlio della quarantena”, #ANCHEIOSHOWACASA è il social-show pensato da Giovanni Vernia e i suoi autori per raccontare sul web l’attualità, con la giusta dose di ironia.

A tre mesi dal debutto, il format continua la sua programmazione in streaming, ogni giovedì dalle 21.00 contemporaneamente su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

I grandi risultati, ottenuti grazie alla qualità del progetto, alla popolarità e al carisma dell’attore, sono la garanzia di come si possa fare intrattenimento costante anche sui social, continuando a voler instaurare un contatto diretto con il pubblico.

Tanti gli artisti che Giovanni ha accolto in collegamento nel suo terrazzo condominiale, coinvolgendoli in simpatiche gag: Carlo Conti, Luca Carboni, Frankie hi-nrg, Saturnino, Andy Bluvertigo, Luca Tommassini, Jerry Calà, lo chef Michele Casadei Massari, per citarne alcuni.

Attraverso un lavoro di ricerca e di continua sperimentazione della sua comicità, con il sorriso Vernia racconta il presente.