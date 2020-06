Esclusiva, le novità Rai: Setta – Timperi riconfermati. Tutte le altre anticipazioni

Prime indiscrezioni in casa Rai in vista della prossima stagione televisiva.

Non possiamo che partire dalla nostra Puglia, terra della regina degli ascolti di Rai1: Monica Setta. La giornalista brindisina, al timone di Uno Mattina in Famiglia, sarà riconfermata anche per la prossima stagione in tandem con Tiberio Timperi.

Programma che rappresenta, senza dubbio, un fiore all’occhiello per la Rai1 di Stefano Coletta grazie agli importanti ascolti che sta ottenendo e che garantiscono al programma lo share più alto del weekend. Ma non solo: numeri in crescita rispetto alle passate edizioni.

Bilancio positivo. Promossa a pieni voti, quindi, la coppia che sta ben figurando in questa stagione al timone del programma storico di Michele Guardì. Se Timperi è ormai un’istituzione per Uno Mattina in Famiglia, la Setta è stata una piacevole conferma! La validissima conduttrice ha saputo conquistare il suo pubblico con il suo savoir faire e la professionalità che la contraddistinguono, riuscendo a diventare una di “famiglia” per i telespettatori.

Linea Verde

Restando in tema Puglia, non possiamo che menzionare Beppe Convertini. Per il conduttore di Martina Franca, e Ingrid Muccitelli, riconferma a pieni voti per la stagione 2020/2021 di Linea Verde. Lo storico programma di Rai1 ha vissuto un’annata importante con una conduzione fresca e brillante. Anche in questo caso gli ascolti hanno dato ragione, segnando un’importante crescita rispetto al passato.

Uno Mattina, autunno inverno 2020/2021

Monica Giandotti sarà il volto femminile di Uno Mattina al posto di Valentina Bisti. La Giandotti è una delle figure di spicco di Rai3, conducendo il TG3 e dal 2018 Agorà Estate.

Il pomeriggio di Rai1

A proposito di Rai3 e Agorà Estate, Serena Bortone sarà l’altro volto di spicco del terzo canale che approda nella scuderia di Coletta. A lei sarà affidato lo spazio pomeridiano fino a poco fa occupato da Caterina Balivo.

L’ex direttore di Rai3 porta così sul primo canale due nomi validi, e fidati, su cui punta molto.

Elisa Isoardi approda a Rai2

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si sposta su Rai2. Nel weekend si occuperà di una trasmissione legata al mondo del cooking show nello spazio che una volta era di Mezzogiorno in Famiglia.