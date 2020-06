Eau de parfum da donna Aromatics Elixir di Clinique

La storia del profumo è molto antica. L’arte di miscelare gli aromi fa parte della storia e della cultura dell’uomo da circa sette millenni. I primi profumi consistevano in aromi bruciati, come l’incenso o la mirra che le civiltà più antiche offrivano agli dei e agli antenati. Diversi documenti appartenenti alle civiltà mesopotamiche contengono diverse ricette di unguenti e profumi. Nell’antico Egitto si sviluppò una delle industrie cosmetiche più importanti dell’umanità.

In Italia la profumeria si è sviluppata soprattutto nell’epoca del Rinascimento durante la quale molte formule e ricette vecchie, raccolte da tutto il mondo, sono state reinventate oppure migliorate. Venezia e Firenze erano considerate le capitali dei profumi. Nel XV secolo le migliorie italiane si sono diffuse in Francia dove cominciarono ad installarsi piccoli laboratori di profumieri che hanno creato e venduto fragranze aromatiche e profumi personalizzati, ovviamente per nobili e ricchi.

Tra i marchi più importanti nel mondo della profumeria e del make up c’è Clinique, un’azienda cosmetica fondata da Estée Lauder nel 1968. Tutto nasce dalla decisione della compagnia Estée Lauder di assumere, in quegli anni, un famoso dottore che si sarebbe occupato di creare tutta la linea Clinique: Norman Orentreich. Egli fondò la Clinique Laboratories che aprì in quegli anni il suo primo negozio a New York dentro Saks Fifth Avenue e si specializzò nella creazione di cosmetici ipoallergenici e privi di profumo.

Il brand ebbe subito molto successo, cosa che fece sì che durante di anni Settanta si ampliasse anche con una linea di profumi ed una di cosmetica bianca dedicata all’uomo. Negli anni hanno poi sviluppato sempre nuove fragranze tra le quali, quelle della linea Happy, hanno riscosso grande successo. La testimonial era la top model Miranda Kerr.

Advertisement

Il profumo Aromatics Elixir di Clinique

Tra i prodotti più amati del marchio Clinique c’è Aromatics Elixir. Sulle orme dei profumi classici taglienti e dalle caratteristiche forti, si presenta il più antico profumo sotto il nome Clinique sin dal 1971. Sulle orme delle fragranze del passato vediamo ritornare in auge note aromatiche come la verbena e la salvia dalle proprietà rigeneranti per il corpo. Se poi aggiungiamo anche quel misto di fiori bianchi, un pizzico di muschio di quercia e una nota di gerani il successo è garantito. Ideato per la donna di classe, che desidera distinguersi in ogni occasione portando l’eleganza sulla propria pelle, Aromatics Elixir incorpora il lusso e la fierezza: parola di Bernard Chant.

Si tratta di un profumo molto particolare deciso ma delicato nello stesso tempo. Si presenta con una boccetta molto semplice è classica. Aromatics Elixir di Clinique è una fragranza dalle note di testa sono di Aldeidi, Coriandolo, Camomilla, Salvia Sclarea, Verbena Odorosa, Bergamotto, Legno di Rosa Brasiliano e Geranio. Le note di cuore sono Garofano, Tuberosa, Fiore d’Arancio, Rizoma di Iris, Gelsomino.

Le note basse, invece, sono Sandalo, patchouli, muschio, muschio di quercia e vetiver e incenso.