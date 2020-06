Doccia Hi-tech: un’esperienza unica per il tuo relax

Al termine di una giornata stressante cos’è la prima cosa a cui pensiamo durante il tragitto a casa? Godersi una doccia calda e far scivolare via tutte le ansie e lo stress accumulato.

Ovvio direi! Perchè diciamoci la verità, per molti di noi, per non dire tutti, una doccia rilassante è diventata un momento di benessere e piacere che riusciamo a ritagliarci almeno una volta al giorno e a cui non rinunceremo per niente al mondo.

Ma cosa succede quando la tecnologia trasforma il momento della doccia in un’esperienza di benessere e piacere davvero unica e irrinunciabile? Succede che non si può fare più a meno delle docce Hi-Tech pensate e create per rendere un semplice box doccia in una piccola spa in casa.

Docce Hi-Tech: perché sceglierle?

Scegliere una doccia Hi-tech significa trasformare il momento doccia in un’esperienza di piacere e relax. E così la tecnologia invade e si appropria (per fortuna) anche del nostro bagno, di modo che ognuno di noi possa avere tutti i dovuti comfort e servizi che rispondano alla propria necessità di relax.

Infatti, se ci pensiamo bene, ognuno di noi ha una concezione di benessere e relax diversa e ognuno di noi vive il momento doccia in maniera del tutto personalizzata. Per questo motivo il nostro box per la doccia moderno, potrà avere tutte le funzioni che desiderate.

D’altronde è questa la tecnologia no? Avere tutto, o quasi, quello che si desidera alla portata di un …click!

Quindi perchè dovreste accontentarvi di un bagno con una vasca o di una doccia sterile e senza emozioni, quando potreste vivere un’esperienza di benessere magica? In questo modo potrete liberarvi dal nocivo stress che spesso rovina la vostra vita e il vostro corpo, lasciandovi coccolare dalla vostra doccia multifunzionale. E ricordate che liberarsi dalle energie negative e dalle tensioni è un sensibile aiuto a vivere a lungo e bene!

Quali funzioni può avere una doccia Hi-tech?

Vi abbiamo parlato della profonda sensazione di relax che regala un box per doccia moderno, quindi adesso andiamo a vedere nel dettaglio quali funzioni può avere così da scegliere le cabine doccia multifunzioni che preferite.

Come in Spa : esistono sul mercato docce che sfruttano gli effetti benefici dell’acqua, trasformando la nostra cabina doccia in una piccola Spa. Infatti queste cabine sono dotate di vapore, pioggia, cascata e nebulizzatore, così da personalizzare il nostro momento doccia e regolare il getto dell’acqua a nostro piacimento. Creando così l’atmosfera di un bagno turco o di una sauna quando e come si voglia.

Idromassaggio: potrete avere anche un box doccia che oltre al getto d’acqua che cade dall’alto verso il basso aggiunge getti d’acqua orizzontali con effetto idromassaggio dietro la vostra colonna vertebrale. Anche perché la schiena e il collo sono le due delicate parti del corpo che risentono di più dello stress e delle tensioni della giornata. Quindi avere una cabina doccia idromassaggio si può e sarebbe perfetta!

Sound System: con questa funzione potrete concedervi una doccia di relax ascoltando la vostra playlist preferita oppure lasciandovi coccolare dalla vostra frequenza radio che più amate. Decidendo voi cosa sentire, quando smettere e regolando il volume mentre fate la doccia.

Cromoterapia : è considerata una medicina alternativa che utilizza i colori per donare benessere ed equilibrio alla mente e il corpo. Da oggi potrete avere questa tecnologia a casa vostra e nel vostro box doccia fornito di particolari led!

Ovviamente sarà possibile personalizzare la vostra cabina doccia come volete, aggiungendo ad esempio una comoda seduta oppure scegliendo un totem doccia o un soffione particolare.

L’importante, ricordate, è fare del vostro momento doccia un momento di piacere!