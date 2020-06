Dalle guide alla promozione virtuale degli eventi: le opportunità del web

Le guide su Internet: dai viaggi all’economia: un mondo sempre a fianco dell’utente

Ormai gli utenti del web, che, secondo le più accreditate ricerche – come il Report Digital 2019 – hanno raggiunto in Italia i 55 milioni di persone, sono sempre più esigenti.

Da coloro che si connettono tramite il desktop fino ai 35 milioni che accedono a Internet grazie al mobile, un dato è certo: le persone, da tutta Italia, restano connesse, in media, per almeno 6 ore al giorno.

A prevalere, in qualità di attività svolte, sono lo stream di contenuti, il gaming, oltre ai social, al commercio elettronico e a novità particolari come la tecnologia “voice”, con un riferimento a Google Home e ad Amazon Echo, ad esempio.

Si tratta comunque di campi di interesse che hanno reso importante la presenza di guide virtuali, in forma scritta o tramite video dedicati e diffusi negli appositi canali multimediali, proprio per sostenere gli utenti nell’approccio a queste nuove realtà.

Le guide del web riguardano dunque, inevitabilmente, sia i settori del commercio elettronico – in termine di prodotti o servizi – sia quello delle attività predilette dagli italiani sul web.

Facendo un esempio, non si può non pensare – nonostante le recenti restrizioni dovute all’emergenza internazionale (ndr) – non tener conto di quanto siano utili agli internauti le guide turistiche presenti in Rete, in forma di blog, di sito dedicato oppure di contenuto video. Del resto si parla di un settore – quello appunto del turismo verso l’Italia – che ha fatto registrare, fino agli scorsi anni, numeri davvero incoraggianti anche per il futuro, con un 2 per cento in più soltanto tra il 2017 e il 2018.

Anche oggi, nonostante tutto, si rende comunque importante la presenza di guide e di indicazioni turistiche, quantomeno in un’ottica di previsione e di aspettativa per il futuro, da realizzare in sinergia tra operatori locali delle varie Regioni e organi istituzionali dei vari livelli.

Non mancano peraltro, in termini di guide, quelle propriamente operative, specie negli ambiti più ostici per gli utenti, come l’economia, parola che include i vari annessi e connessi, anche a seconda delle necessità e delle abilità telematiche dell’utente, nonché del suo approccio allo stesso mezzo tecnologico.

Facendo alcuni esempi pratici, si può dire con certezza che ci sono dei tutorial video che insegnano alle persone come prelevare soldi in sicurezza – evitando così il rischio delle frodi – .Allo stesso modo altre guide aiutano a comprendere la differenza, in senso pratico, tra carte di credito, prepagate, e Bancomat, facendo leva sui vari pro e sui vari contro di tali diversi strumenti, cosa non sempre semplice e intuitiva da capire.

Se ci si sposta, poco lontano, in ambito economico-finanziario, non mancano, sul web, diverse opportunità di informazione.

Si va dagli articoli, sempre aggiornati, di siti e blog dedicati a questo settore, fino alle app pensate per il monitoraggio dei titoli ( come Acorns e Investing.com, ad esempio), fino alla possibilità di ottenere una guida completa al trading online, specializzata, con tanto di spiegazione rispetto agli strumenti tecnici e alle strategie a disposizione degli utenti interessati, nonché di informazioni sulle tasse e sulle analisi dei rischi eventuali, oltre che di una sezione FAQ.

Una ricchezza di contenuti, quella delle guide in formato web, che si estende anche agli eventi e al mondo della cultura, delle quali la Rete è divenuto un amplificatore virtuale importante, grazie anche ai siti che calendarizzano le iniziative, città per città, alle sezioni culturali ad essi dedicate da parte dei siti locali e ai social network, tra pagine e vari eventi.

Anche se, come è ben noto, nella realtà attuale ci si deve accontentare di eventi e iniziative culturali virtuali.

Questi includono i vari settori di interesse delle persone, dalla poesia fino al teatro, passando per i tour telematici dei musei più ambiti e frequentati del mondo, dagli Uffizi al Guggenheim.

Si tratta, del resto, di strumenti molto interessanti anche per chi non può accedere, ad esempio, ai formati cartacei dei libri o per chi non ha possibilità di viaggiare.