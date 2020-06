Dai siti alla vita reale: l’amore nasce online

Nel 2020 il sesso non può più essere considerato un argomento tabù. Ogni giorno infatti, nei modi più svariati, entriamo continuamente in contatto con immagini e messaggi sempre più espliciti.

Probabilmente uno dei mezzi che ha maggiormente contribuito a questo tipo di sviluppo è stato l’utilizzo della rete internet, la quale oggigiorno rappresenta uno dei migliori modi per soddisfare la maggior parte delle nostre esigenze e per questo motivo viene utilizzato da un numero sempre più crescente di utenti in tutto il mondo.

Basti pensare a quante volte abbiamo consultato la rete per reperire informazioni, per ricercare servizi o prodotti e, perché no, conoscere nuove persone.

Dai social network ai siti di incontri il passo è breve

Quella di sfruttare internet per conoscere nuove persone è una tendenza che si è sviluppata negli ultimi anni quando, grazie a Facebook, i social network hanno iniziato ad essere sempre più popolari e utilizzati da un numero considerevole di utenti.

Molti di noi, tramite social network, hanno conosciuto quelli che oggi possiamo considerare amici, colleghi di lavoro, clienti oppure la nostra dolce metà.

Questo è forse uno dei lati più belli della rete: avere la capacità di avvicinare le persone ovunque esse si trovino.

Man mano che l’utilizzo di questo tipo di siti ha preso piede, la fase successiva è stata quella della specializzazione delle piattaforme.

Così sono nati social come Twitter: ideale per vip e personaggi pubblici, Instagram o Snapchat: basati su editing e condivisione di foto e video, TikTok: perfetto per i più giovani e per chi abbia voglia di divertirsi o LinkedIn: utile per connettersi a persone all’interno di un contesto lavorativo.

Anche molte piattaforme che nascono per scopi differenti includono un lato social al loro interno, questo per assecondare la voglia delle persone di rimanere in contatto e ritrovarsi in rete.

Dal momento che i social vengono utilizzati principalmente per conoscere persone, va da sé che molti li possano sfruttare anche per instaurare rapporti che vanno ben oltre l’amicizia.

Anche i siti di incontri hanno raggiunto al giorno d’oggi una popolarità piuttosto elevata, vedi l’esempio di Tinder: app molto utilizzata nel mondo anche se in Italia non è ancora molto sfruttata e soprattutto resta appannaggio dei più giovani.

Tra i migliori siti di incontri vi sono, inevitabilmente, quelli più espliciti e le cui finalità non restano in alcun modo velate.

Un esempio è rappresentato da Flirtlocali, sito incentrato sul conoscere persone della propria zona per avventure fugaci che possono tanto rimanere online (per chattare, scambiarsi foto o video e così via) come concretizzarsi in appuntamenti galanti. Questo sito vanta la più grande selezione di utenti adulti in Italia e, solo per questo, può essere considerato uno dei siti attualmente più interessanti in circolazione. Esiste una versione totalmente gratuita con cui iniziare a esplorare il sito o l’app (se utilizzate lo smartphone) anche mediante un gioco: il “Gioco degli Abbinamenti” e una versione a pagamento per accedere ad alcuni servizi. Si può quindi iniziare con la versione gratuita per poi, se interessati ad ottenere di più dal sito, passare alla versione Premium.